Росія за рік збільшила експорт трубопровідного газу в Європу на 13%

Обсяг експорту трубопровідного газу російського "Газпрому" в Європу цього року всіма маршрутами зріс до 32 млрд кубометрів, що порівняно з минулим роком більше на 13%. Тоді Європа отримала 28,3 млрд кубометрів російського трубопровідного газу – мінімум з 1970-х років.

Про це пише Reuters, передає enkorr.

Після підриву магістралі "Північний потік-1" у Балтійському морі восени 2022 року поставки "Газпрому" до країн Європейського Союзу здійснюються лише через Україну й Туреччину.

Прокачування трубопроводом "Ямал-Європа" було припинено внаслідок санкцій Росії у відповідь стосовно його польського власника, а газопровід "Північний потік-2" так і не був запущений.

В Україну російський газ надходить радянським трубопроводом "Уренгой-Помари-Ужгород" через Суджу – місто в Курській області Росії, яке зараз перебуває під контролем Збройних Сил України, а потім паливо прямує в Словаччину. Там газопровід поділяється на відгалуження, що йдуть до Чехії й Австрії.

Загальний обсяг експорту цим маршрутом залишається стабільним – 15 млрд кубометрів на рік, хоча в листопаді цього року "Газпром" припинив поставки австрійській компанії OMV у зв'язку з контрактними суперечками.

Виходячи з прогнозованої урядом Росії середньої ціни на газ у $339 за тисячу кубометрів, цього року РФ може заробити на продажах через Україну близько $5 млрд. Однак при цьому 15 млрд кубометрів – це всього 8% від пікового обсягу, який поставляв "Газпром" у Європу різними маршрутами у 2018-2019 роках.

"Турецький потік" йде до Туреччини дном Чорного моря. Перша із двох ниток газопроводу призначена для турецьких споживачів, друга – для забезпечення газом країн на півдні Європи: Угорщини, Сербії, Греції й Болгарії.

Останню "Газпром" відключив від поставок у квітні 2022 року через відмову платити за газ у рублях. Потужність "Турецького потоку" становить 31,5 млрд кубометрів на рік.

На Росію припадає близько двох третин імпорту газу до Угорщини. Словаччина отримує близько 3 млрд кубометрів на рік, що також становить близько двох третин її потреб. Чехія минулого року майже повністю припинила імпорт газу зі сходу, але 2024 року відновила поставки з Росії.

Транзит російського газу через Україну

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

До того представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Втім, наразі про жодний прогрес у цьому напрямку невідомо, а російський "Газпром" будує плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.

Збитки "Газпрому"

Раніше стало відомо, що російський "Газпром" за третій квартал 2024 року отримав чистий прибуток обсягом 171,5 млрд руб. Перший і другий квартали для компанії завершилися збитками 450 млрд руб. і 31 млрд руб. відповідно, а розмір збитку за підсумками дев'яти місяців становив 309,1 млрд руб.

Компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які досі купують деякі країни ЄС.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Згодом стало відомо, що щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.

У середині жовтня повідомлялося, що "Газпром", отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, розпочав розпродаж елітної нерухомості, що йому належить.