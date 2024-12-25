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В Україні оновили критерії для визначення критичних для економіки агропідприємств. ІНФОГРАФІКА

Мінагрополітики оновило критерії для визначення критичних для економіки підприємств

Міністерство аграрної політики та продовольства України оновило критерії з визначення важливих для економіки підприємств.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Так, визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, здійснюється за наступними критеріями:

  • здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності; 
  • або є економічно активним з обсягом річного доходу не менше 20 млн грн;
  • або сума сплаченого податку з доходу фізичних осіб за попередній звітний квартал становить не менше 324 тис. грн;
  • основним видом діяльності підприємства (станом на 18 травня 2024 року) є один із КВЕД, зазначених у вказаному наказі;
  • підприємство перебуває у сфері управління Мінагрополітики або управління корпоративними правами держави в статутних капіталах, яких здійснює Мінагрополітики;
  • 100% акцій у статутному капіталі якого належать державі, що утворилося шляхом перетворення державного підприємства та проводить діяльність з передачі в суборенду земельних ділянок державної власності на земельних торгах.

"Підставою для ухвалення рішення про визначення підприємства, яке має важливе значення в галузі сільського господарства національної економіки в особливий період, є відповідність двом критеріям, зазначеним у пункті 1 цих Критеріїв із обов'язковим поданням Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останній звітний період, із підтвердженням контролюючого органу про прийняття цього Податкового розрахунку", – зазначили в Мінагрополітики.

Критерії для визначення критично важливих агропідприємств

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Раніше міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що близько 60% експортної виручки України забезпечують аграрії та агропереробники, а українське продовольство є підтримкою ддля 400 млн людей у світі.

Україна з початку 2024/2025 маркетингового року, станом на 30 жовтня, експортувала 14,14 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 5,24 млн тонн, або на 58%, більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

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Інтєрєсно як: глитаї кулаки та поміщики агробарони критично важливі, а фермер з менше 500 на вже ні.

хфермер Микола критично важливий на нулі....

влада ЗЄльоних

.
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25.12.2024 19:41 Відповісти
підОПою- значить критичні та потребують прокладок...
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25.12.2024 20:18 Відповісти
Іншими словами, великі холдинги із мільйонним капіталом захищені, а місцевий фермер ні... Це вже Європа, чи ми десь по дорозі загубились?
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25.12.2024 20:37 Відповісти
В 2019.
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25.12.2024 20:53 Відповісти
Якщо коротко, то єдиним критерієм критичності є - "скільки корова дає молока".
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26.12.2024 09:36 Відповісти

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