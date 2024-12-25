"Укрпошта" скоротила терміни доставки в США до двох тижнів. Це менше на третину

"Укрпошта" скоротила терміни доставки відправлень з України до США до 14 днів з 20 днів, які необхідні були раніше.

Про це повідомила директорка департаменту міжнародних операцій "Укрпошти" Юлія Павленко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Зараз терміни доставки "Укрпошти" за кордон – 7-21 день по Європі, залежно від країни, США – до двох тижнів", – сказала Павленко.

Вона уточнила, що раніше доставка до США тривала до 20 днів.

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За словами Павленко, скоротити терміни доставки відправлень з України за кордон вдалося завдяки співпраці з однією з найбільших у світі логістичних компаній DHL.

"Ще під час пандемії COVID-19 я мала величезне бажання домовитися з DHL, щоб вони приймали відправлення "Укрпошти" на свої літаки. Домовитися про це вдалося не одразу – ми мали різні зразки документів: "Укрпошта" – поштовий зразок, а DHL – зразок експрес-перевізника. Однак це сталося, і останнім часом на адресу компанії спеціального підрозділу DHL у Лондоні - DHL Global Match прибувають повні фури з України", – розповіла Павленко.

Вона пояснила, що далі вантажі "Укрпошти" довантажуються на рейсові літаки DHL Aviation – підрозділ DHL, що займається авіаційними перевезеннями по всьому світу.

"Укрпошта" зараз доставляє посилки та кореспонденцію до/з України до 190 країн світу.

Нагадаємо, у березні цього року "Укрпошта" та DHL Global Match (Велика Британія), спеціалізований підрозділ найбільшого у світі поштового та логістичного концерну DHL Deutsche Post, оголосили про партнерство у сфері транспортних послуг і перевезення поштових відправлень.

Як повідомлялося, "Укрпошта" цього року збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником минулого року – до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.