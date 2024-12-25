"Нова пошта" попередила про фейкові повідомлення про заборгованість нібито від її імені

"Нова пошта" попередила своїх клієнтів про фейкові повідомленні нібито від імені поштового оператора про заборгованість перед компанією.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Сьогодні зранку кіберзлочинці розсилають українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед "Новою поштою". Ці листи не мають жодного відношення до компанії і є фішинговою розсилкою", – сказано в повідомленні.

У компанії додали, що підрозділ кібербезпеки "Нової пошти" вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки.

Кібербезпека "Нової пошти" також порекомендувала всім користувачам, які намагалися відкрити вкладення в цих листах, наступне:

встановити антивірусну програму (з актуальною базою даних) і виконати повну перевірку пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення;

повністю перевстановити операційну систему для усунення потенційно прихованих загроз, якщо під час перевірки було виявлено шкідливе програмне забезпечення або є підозри на компрометацію системи.

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Там також нагадали правила кібребезпеки, зокрема, перевіряти адресу відправника, не відкривати листи від незнайомих відправників та не переходити за посиланнями.

"Якщо ви відкрили лист або вкладення – негайно змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів. Увімкніть двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу", – зазначили в компанії.

У випадку отримання такого листа, його необхідно перемістити в спам і видалити, що допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

Як повідомлялося на початку грудня, через мережу кол-центрів в українців виманили 100 млн грн під приводом виграшу в лотерею.

До того стало відомо, що "Укрзалізниця" розкрила нову шахрайську схему з квитками на популярні рейси.