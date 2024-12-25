Японія надасть Україні ще $3 мільярди від російських заморожених активів

Японія передасть Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

Зеленський також подякував уряду Японії за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів.

Загалом, за словами Зеленського, гуманітарна й фінансова допомога Японії Україні сягає $12 млрд.

Як повідомлялося, напередодні Україна отримала від США перший $1 млрд у рамках пакету фінансової допомоги, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.

До того стало відомо, що Європейська Комісія оголосила про рішення з початку 2025 року виплачувати Україні позику в межах макрофінансової допомоги в 18,1 млрд євро, яка погашатиметься за рахунок доходів із заморожених російських активів.

Нагадаємо, влітку лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. 25 жовтня лідери країн "Великої сімки" підтвердили свої зобов'язання.

Згідно з цим планом, ЄС і США виділять приблизно по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

18 грудня виконавча рада Світового банку схвалила виділення Україні $2,05 млрд. Частину коштів уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів Росії.