Японія надасть Україні ще $3 мільярди від російських заморожених активів
Японія передасть Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.
Зеленський також подякував уряду Японії за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів.
Загалом, за словами Зеленського, гуманітарна й фінансова допомога Японії Україні сягає $12 млрд.
Як повідомлялося, напередодні Україна отримала від США перший $1 млрд у рамках пакету фінансової допомоги, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.
До того стало відомо, що Європейська Комісія оголосила про рішення з початку 2025 року виплачувати Україні позику в межах макрофінансової допомоги в 18,1 млрд євро, яка погашатиметься за рахунок доходів із заморожених російських активів.
Нагадаємо, влітку лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. 25 жовтня лідери країн "Великої сімки" підтвердили свої зобов'язання.
Згідно з цим планом, ЄС і США виділять приблизно по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.
18 грудня виконавча рада Світового банку схвалила виділення Україні $2,05 млрд. Частину коштів уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів Росії.
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На відміну від інших Японія виділяє кошти тільки на фінансову та гуманітарну допомогу Україні. Ці гроші допомагають утримати на плаву сильно постраждалу від нападу РФ українську економіку. Постачати Києву летальну зброю Токіо через історичні причини та обмеження не може. Тому серед поставок - продукти харчування, медикаменти, генератори, автомобілі, бронежилети, техніка для розмінування.
Для Києва зараз найважливіше - отримати зброю, і Японія, попри свій пацифізм, може допомогти. Японська преса писала про можливе постачання до США вироблених у Японії за ліцензією ракет до американських ЗРК "Patriot", щоб Вашингтон міг передати свої ракети Україні.