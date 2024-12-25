Санкції працюють: Ціни на скраплений газ у Росії за місяць обвалилися вдвічі, – Reuters

Внутрішні ціни на скраплений газ у Росії в грудні знизилися вдвічі порівняно з попереднім місяцем через приплив палива, експорт якого був обмежений європейськими санкціями.

Про це пише Reuters.

Санкції Європейського Союзу проти російського скрапленого газу набули чинності 20 грудня. Обмеження були запропоновані минулого року Польщею, одним із найбільших російських імпортерів скрапленого газу з Росії.

Згідно з підрахунками Reuters, різке зростання поставок скрапленого газу на внутрішній ринок призвело до обвалу оптових цін у Росії приблизно до 14 тис. руб. ($140) за метричну тонну в грудні з 28 тис. руб. наприкінці листопада.

Як пише видання, експорт є більш прибутковим, і Росія могла б заробити на поставках до Польщі до $230 за тонну. Втім, деякі види російського скрапленого газу придатні для експорту, але на них припадає близько п'ятої частини загального обсягу скрапленого газу, який раніше експортувала Росія.

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За даними джерел у галузі, Росія збільшила експорт скрапленого газу за останні місяці до Китаю, Монголії, Вірменії, Грузії та Азербайджану. Трейдери кажуть, що російський експорт до Китаю має потенціал для подальшого зростання.

Також Росія експортує скраплений газ до Афганістану, але учасники ринку кажуть, що поставки стримуються проблемами з платежами.

Російський скраплений газ у Європі

У листопаді стало відомо, що імпорт скрапленого природного газу Францією з Росії зріс до рекорду, чому сприяли поставки від німецької державної енергетичної компанії. Так, цьогоріч Франція отримала більше СПГ з Росії, ніж за будь-який повний рік з початку поставок у 2018 році.

До того уряд Німеччини заборонив державним СПГ-терміналам отримувати газ із Росії, оскільки це суперечить інтересам країни та її прагненню повністю позбавитися залежності від РФ в енергетичній сфері.

Упродовж січня-жовтня 2024 року експорт російського скрапленого природного газу зріс на 6% рік до року – до 26,4 млн тонн. При цьому у жовтні досягнув максимуму з початку року.

Частка російського продукту в імпорті скрапленого газу в Європейський Союз у першому півріччі цього року зросла до 20%, тоді як рік тому вона становила 14%.

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила 14 пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Нові обмеження включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.