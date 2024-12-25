"Укрпошта" цього року збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником минулого року – до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.

Про це розповіла директорка департаменту міжнародних операцій АТ "Укрпошта" Юлія Павленко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"У 2024 році ми виходимо на показник близько 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямку (без урахування простих листів і листів без трекінг-номерів, які відправляють простим порядком без відстеження, – ред.). Такий показник роботи зафіксовано станом на 17 грудня 2024 року. У 2023 році він становив 25,5 млн відстежуваних відправлень", – сказала Павленко.

За її словами, імпорт переважає: з початку 2024 року в Україну було доставлено 32 млн посилок, і переважно це товари із закордонних маркетплейсів, зокрема, з Китаю, які українці можуть придбати дешевше, ніж в Україні.

"Експорту менше, але, звісно, він цінніший для нас, оскільки йдеться про продаж товарів українських виробників на зовнішньому ринку. Переважно це хендмейд", – зазначила Павленко.

Вона зауважила, що лише на найбільшій хендмейд-платформі в США Україна сьогодні – дев'ята за обсягами реалізації країна. Власні магазини на Etsy відкрили вже 38 тис. українців.

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Павленко додала, що "Укрпошта" продовжує розвивати напрям освітніх програм для представників малого та середнього бізнесу, які хочуть продавати продукцію на закордонних маркетплейсах.

Так, на етапі завершення перебуває програма UA Etsy Global Start, що реалізується в партнерстві з USAID, у рамках якої фонд видає грант $500 тис. для найкращих підприємців-початківців на Etsy.

У рамках програми було отримано 1,8 тис. заявок від українських підприємців, які відкрили магазин на Etsy після жовтня 2023 року. Було відібрано 500 переможців, які отримали можливість пройти курс навчання і стартову допомогу для перших промо $1100.

Паралельно було реалізовано програму для МСБ із Фондом Програми розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Японії. В її рамках навчання для малих експортерів на базі Академії Сталого Бізнесу було для підприємців безкоштовним.

Як повідомлялося, наприкінці вересня цього року в Україні запустився проєкт із підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу – UA Global: Etsy Start, – який допоможе підприємцям запустити або збільшити продажі на маркетплейсі товарів ручної роботи Etsy.

Маркетплейс Etsy запустив в Україні свою платіжну систему Etsy Payments у жовтні 2023 року.

Раніше користувачі з України не могли відкривати нові магазини на Etsy. Із запуском Etsy Payments українці отримали можливість офіційно відкривати на платформі магазини, продавати товари людям з Америки, Європи, Азії тощо.