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електроенергія (4083) Укренерго (1900) відключення світла (559)

Відключення світла повертаються: Завтра обмеження діятимуть 13 годин, – "Укренерго"

Відключення світла на 26 грудня

Завтра, 26 грудня, в Україні будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів, а також для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Заходи обмеження споживання застосовуватимуться так:

для побутових споживачів:

  • 08:00 – 17:00 – півтори черги відключень,
  • 17:00 – 21:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу

  • 07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Як повідомлялося, в ніч та вранці 25 грудня російські військові здійснили вже 13 від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики України. Внаслідок пошкоджень були запроваджені заходи обмеження споживання, які триватимуть до кінця доби.

Зокрема, було атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено. 

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Топ коментарі
+19
Тем временем кацапы живут себе спокойно со светом, бо ФСБшные крысы в ОП запретили бить по энергетике Кацапстана.
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25.12.2024 17:39
+12
коли майже вся енергетика країни належить бандіту і кремлівському куєсосу ахмєтову, під час війни з русньою-хйло аплодує.
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25.12.2024 17:44
+11
1/1,5 очереди на следующий день после массированного обстрела !
Это прекрасно !
Спасибо союзникам и слава силам ПВО
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25.12.2024 17:57
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Тем временем кацапы живут себе спокойно со светом, бо ФСБшные крысы в ОП запретили бить по энергетике Кацапстана.
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25.12.2024 17:39 Відповісти
Тупий, нічим не обгрунований хайп від знатного стратега "Александр Иванова"
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25.12.2024 17:56 Відповісти
Правду сказал Иванов. Горькую правду.
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25.12.2024 21:58 Відповісти
Він сказав не правду, а щось на кшталт "правди", яку сині алкаши на гражах розповідають один одному.
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25.12.2024 22:35 Відповісти
Про ФСБшных крыс?
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25.12.2024 22:40 Відповісти
Разве не фсбешные крысы в ОП сорвали дело вагнеровцев?
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25.12.2024 22:44 Відповісти
коли майже вся енергетика країни належить бандіту і кремлівському куєсосу ахмєтову, під час війни з русньою-хйло аплодує.
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25.12.2024 17:44 Відповісти
а кому мала б належати, шоб ***** по ній не стріляв ?
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25.12.2024 17:50 Відповісти
Спитайте про це у ЗЄ, який довів Україну до такого стану
Воно ж не до війни готувалося, а до шашличків.
Ось і результатдля мудрого наріду
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25.12.2024 22:01 Відповісти
І саме тому що "кремлівський", тому по електростанціям "кремлівця" московити луплять ракетами і "шахедвми".

Це не те що "слуга" герус напрклад, який сильно критикував "ротердам+", і може бути таке, що саме завдяки цій критиці, в 2019 році, пройшов в Верховну Раду України за списками "слуга народу", під номером 17, і вже 18 вересня 2019 року, "МОНОкоаліція" "слуг", проголосувала за правку геруса, за якою Україна з 1 жовтня 2019 року, почала купувати московитську електроенергію.

"Був одним із головних критиків формули паливного ціноутворення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81 «Роттердам плюс»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-angr1-5 [5].

Член https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE команди https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019 кандидата у президенти 2019 року Зеленськогоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]. Кандидат у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року, № 17 у списку.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] Живе в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києвіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8].

Ще за місяць до обрання був названий кандидатом на посаду голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83,_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8 комітету з питань паливно-енергетичного комплексу у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховній Раді IX скл.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9], а обраний 29 серпня 2019 року головою https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховній Раді IX скликанняhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10].

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада 18 вересня 2019 року схвалила правку А. Геруса до закону України «Про ринок електроенергії», що дозволило купувати за двосторонніми договорами електроенергію з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]. Головним імпортером російського струму в Україну, який розпочався 1 жовтня 2019 року, стала компанія «Юнайтед Енерджі», що має наближеність до олігарха https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коломойського. "

(Вікіпедія)
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25.12.2024 18:11 Відповісти
1/1,5 очереди на следующий день после массированного обстрела !
Это прекрасно !
Спасибо союзникам и слава силам ПВО
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25.12.2024 17:57 Відповісти
Так це добре, але треба бути готовим до гіршого. Укренерго завжди дає позитивний прогноз, а потім може вилітити у екстрені.
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25.12.2024 18:06 Відповісти
Спасибо за адекватный комментарий. Я помню, как после схожей атаки света примерно 30 часов не было, а к графику вернулись где-то через неделю.
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25.12.2024 18:06 Відповісти
Бувало й по 2 доби небуло напочатку..
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26.12.2024 15:48 Відповісти
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26.12.2024 21:52 Відповісти
Добре.
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25.12.2024 18:02 Відповісти
Дивно: сьогодні електроенергія є, а завтра вже немає. Здається, що нас "мають"
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25.12.2024 18:05 Відповісти
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25.12.2024 18:08 Відповісти
укрэнерго всегда довольно обстрелам.
и на крипту коломойше за нал ахметову выдернуть и на экспорт отправить есть что
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25.12.2024 18:11 Відповісти
Єнергетикам респект, після сьогодняшньої кацапської атаки 1-1,5 черги це ще нормально.
ППО окрема подяка. Інакше вже б повернулись у кам'яний вік з кострами та свічками.
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25.12.2024 18:17 Відповісти
Ага це так, а от якби ще не вкрали гроші які були взяті в бюджеті на захист енергетики і ті п'ять лярдів що роздали витратили на це діло, взагалі чудово було. Але це якби у нас влада була не потужна а нормальна.
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25.12.2024 19:33 Відповісти
заберіть енергетику у ахметки і його посіпаки шмиги
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25.12.2024 19:25 Відповісти
так що ж ви майже кожного дня п**те з усіх отворів, як все добре і стабільно. Так і напишіть, що якщо рашисти будуть мати мету повністю все вимкнути то зроблять це
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25.12.2024 20:09 Відповісти
Брешуть як дишуть в графіках зовсім інші цифри...на кого цей бред розрахований?
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25.12.2024 20:54 Відповісти
Ох и бред. На сегодня в Чернигове даже не запланированы отключения.
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26.12.2024 09:22 Відповісти
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26.12.2024 11:00 Відповісти

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