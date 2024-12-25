Відключення світла повертаються: Завтра обмеження діятимуть 13 годин, – "Укренерго"

Завтра, 26 грудня, в Україні будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів, а також для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Заходи обмеження споживання застосовуватимуться так:

для побутових споживачів:

08:00 – 17:00 – півтори черги відключень,

17:00 – 21:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Як повідомлялося, в ніч та вранці 25 грудня російські військові здійснили вже 13 від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики України. Внаслідок пошкоджень були запроваджені заходи обмеження споживання, які триватимуть до кінця доби.

Зокрема, було атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено.