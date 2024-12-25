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АЕС (797) Рівненщина (173) Чехія (338) Skoda (54)

Чеська Škoda JS таємно передала Україні обладнання для Рівненської АЕС

Škoda JS таємно передала Україні обладнання для Рівненської АЕС

Чеська компанія Škoda JS з групи ČEZ передала в Україну в повній таємниці вісім нових приводів для реакторів Рівненської АЕС.

Про це пише чеське видання Novinky, передає Укрінформ.

Як повідомляється, компанія завершила доставку перед Різдвом й передала вісім нових приводів для двох реакторів типу ВВЕР 440.

"Через неодноразові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру ми повідомляємо про це лише зараз, коли доставили останній вантаж у пункт призначення", – сказав речник плзеньської інжинірингової компанії Карел Самец.

За його словами, прилади забезпечують стабільну роботу реактора та дозволяють його регулювати, що допоможе забезпечити стабільні поставки електроенергії.

Читайте також: МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на ключових для роботи АЕС України підстанціях

Нещодавно компанія ÚJV Řež, яка також входить до групи ČEZ, виготовила та передала спеціальний кабель для посилення захисної будівлі реактора. Він важить 13 тонн і має 173 метри.

Згідно з контрактом, Škoda JS відправила на АЕС у Рівному 76 накопичувачів. Здебільшого вони вже встановлені та працюють. Решта готові замінити ті, які завершать роботу.

Вартість контракту не розголошується за бажанням замовника.

Як зазначається, Škoda JS наразі є єдиним виробником у світі, який може поставляти цей тип приводів на українські АЕС. Альтернативний виробник – тільки Росія.

У компанії розраховують на розширення співробітництва, в тому числі й з Південноукраїнською АЕС. Škoda JS також активно працює у зв'язку з уже оприлюдненим планом розширення Хмельницької АЕС.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ зафіксувало пошкодження критичних для українських АЕС підстанцій внаслідок російських атак.

12 грудня Рада керуючих МАГАТЕ на ініційованому Україною позачерговому засіданні ухвалила українську резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру.

Утім, уже 13 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, зокрема критичні для роботи українських АЕС підстанції. У резульатати п'ять із дев'яти блоків українських атомних електростанцій знизили потужність.

Раніше Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС превентивно знижували потужність 28 листопада, а один з енергоблоків Рівненської АЕС було відключено від мережі.

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Топ коментарі
+25
Дякуємо Škoda та дякуємо Чехам. Але, думаю, що не треба було про це відкрито говорити. Тепер кацапня і на Škoda можуть своїх підарасів направити для якоїсь диверсії...
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25.12.2024 18:01
+25
Не треба ототожнювати всіх словаків із москальським ху@сосом Фіцо. Це не чесно. До приходу Фіцо словаки нам щиро співчували та суттєво допомагали зброєю. З моменту повномасштабного вторгення росії Словаччина передала нашій державі військову допомогу на суму майже 700 млн. євро. Словаччина, зокрема, надала військової допомоги Україні на 10% свого оборонного бюджету і входить до десятки країн-лідерів у світі за цим показником, станом на 2023 рік (Фіцо прийшов до влади восени 2023). Зокрема Словаччина передала нам системи ППО, літаки МіГ-29, бронетраспортери, та новітні САУ Zuzana 155 мм.
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25.12.2024 18:10
+18
Чи не дивно, що народ, який в 2014 проголосував за Пороха, в 2019 наобирав прокремлівського скомороха, який обнулив все, чого досягли попередники та назараз вже привів країну до катастрофи, від якої нас відділяє тоненька межа.
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25.12.2024 19:42
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Чехи виявились Людьми, а словаки...
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25.12.2024 17:58 Відповісти
Не треба ототожнювати всіх словаків із москальським ху@сосом Фіцо. Це не чесно. До приходу Фіцо словаки нам щиро співчували та суттєво допомагали зброєю. З моменту повномасштабного вторгення росії Словаччина передала нашій державі військову допомогу на суму майже 700 млн. євро. Словаччина, зокрема, надала військової допомоги Україні на 10% свого оборонного бюджету і входить до десятки країн-лідерів у світі за цим показником, станом на 2023 рік (Фіцо прийшов до влади восени 2023). Зокрема Словаччина передала нам системи ППО, літаки МіГ-29, бронетраспортери, та новітні САУ Zuzana 155 мм.
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25.12.2024 18:10 Відповісти
Чи не дивно що ті словаки які нам так щиро співчували та допомогали, потім проголосували за прокацапського ********?
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25.12.2024 19:19 Відповісти
Чи не дивно, що народ, який в 2014 проголосував за Пороха, в 2019 наобирав прокремлівського скомороха, який обнулив все, чого досягли попередники та назараз вже привів країну до катастрофи, від якої нас відділяє тоненька межа.
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25.12.2024 19:42 Відповісти
Цей нарід ще й овоча обрав, хоч і не без допомоги фальсифікацій, та довбнів виявилось дуже багато...
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25.12.2024 21:51 Відповісти
Черновецький Леонід Михайлович. Двічі мер. Підприємець, банкір, співак, космонавт.
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25.12.2024 22:16 Відповісти
Коронавірус посприяв. Більшість країн на виборах змінили правлячі партії. В чехів був проросійський Земан, став нормальний Павел.
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25.12.2024 19:53 Відповісти
Той хто спілкувався вживу зі словаками підтвердить що там сплошна московська пропаганда в голові особливо 50+ Так їм всім жаль українців, але. Кожен другий при цьому каже що це все Амеріка посоріла брацькі народи щоб грабувать їх ресурси. Максимум- скажуть що це все псих путін, а росіяни хороші.
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29.12.2024 16:03 Відповісти
Дякуємо Škoda та дякуємо Чехам. Але, думаю, що не треба було про це відкрито говорити. Тепер кацапня і на Škoda можуть своїх підарасів направити для якоїсь диверсії...
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25.12.2024 18:01 Відповісти
Наївні. Що знає ОПа, те знає Пуйло.
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25.12.2024 18:03 Відповісти
Дякуємо чехам
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25.12.2024 18:03 Відповісти
Чеський Карел -- Самец!
Словацький фіцо -- без яєць!
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25.12.2024 18:03 Відповісти
ну не те шоби Карел, а Петер Павел, в іншому згоден!
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25.12.2024 18:07 Відповісти
"Через неодноразові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру ми повідомляємо про це лише зараз, коли доставили останній вантаж у пункт призначення", - сказав речник плзеньської інжинірингової компанії Карел Самец. Джерело: https://biz.censor.net/n3527034
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25.12.2024 18:10 Відповісти
Чешская компания Škoda JS ( "Шкода - Ядерное машиностроение") работает в сфере атомной энергетики десятки лет, говорится в репортаже.

Ее владелец - зарегистрированная в Нидерландах компания OMZ B.V. Она входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", который подчиняется российскому "Газпромбанку". Большинство его акций принадлежат российскому "Газпрому" и связанными с ним структурам.

В Украине против "Газпромбанка" введены санкции, но в украинский санкционный список Škoda JS не входит. Зато на нее наложены санкции в США.
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25.12.2024 18:05 Відповісти
epravda.com.ua и 24tv.ua? а ещё говн*яней источников не было?
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25.12.2024 20:14 Відповісти
https://nashigroshi.org/2023/08/22/enerhoatom-upershe-zamovyv-ochyshcheniy-vid-rosiian-shkodi-obladnannia-na-110-mln/ Раніше «Škoda JS a.s.» контролювала російська група «Объединенные машиностроительные заводы». А ту контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука - представника найближчого оточення Володимира Путіна. Але торік, за даними чеського реєстру, структура власності змінилась. Спершу акціонером «Шкода» замість нідерландської «OMZ B.V.» росіян стала чеська посередницька «Wood & Company Financial Services, a.s.», а в листопаді 2022 року - чеська «ČEZ, a.s.». Це міжнародна група, яка займається електрообладнанням. Основним акціонером «CEZ Group» є Мінфін Чехії.
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25.12.2024 23:11 Відповісти
Так тайно, что всем известно 🤔
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25.12.2024 18:09 Відповісти
читай уважно:
"ми повідомляємо про це лише зараз, коли доставили останній вантаж"
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25.12.2024 18:16 Відповісти
"Вартість контракту не розголошується за бажанням замовника."
Що, зе-покидьки і на атомній енергетиці спроміглися "ЗАРОБИТИ"?!
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25.12.2024 18:15 Відповісти
А цензор ніколи не стримається, щоб зайвий раз не протрубити.
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25.12.2024 18:22 Відповісти
Компанія повідомила. Для того ЗМІ, щоб розповсюджувати загальнодоступну новину.
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25.12.2024 19:55 Відповісти
Таємно???
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25.12.2024 18:26 Відповісти
Так. Нікому не кажіть.
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25.12.2024 20:26 Відповісти
Як може бути таємно коли журналюги розписують все або закрийте інтернет і введіть жорстку цензуру що стосується війська і безпеки або журнашлюх садіть далеко і на довго
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25.12.2024 18:37 Відповісти
Статтю треба прочитати повністтю і зрозуміти зміст, а не тільки заголовки.
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25.12.2024 19:56 Відповісти
Чехи молодці, спочатку зробили потім повідомили. Не те що наші балаболи
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25.12.2024 19:00 Відповісти
Не словом, а ділом.
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25.12.2024 21:42 Відповісти
ДЯКУЄМО!
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25.12.2024 19:15 Відповісти
Не кричи "не кричи" а кричи "совершенно секретно".
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25.12.2024 19:38 Відповісти
Дякуємо брати!
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25.12.2024 19:59 Відповісти
Сказали гоп то й головне говоріть ЦІНА .
Скільки наші вкрали.
Дійсно таємниця.
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25.12.2024 22:56 Відповісти
Ну оскільки вага помийка про це звітує, то виходить що ніфіга не таємно
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26.12.2024 22:08 Відповісти

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