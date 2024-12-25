Чеська Škoda JS таємно передала Україні обладнання для Рівненської АЕС

Чеська компанія Škoda JS з групи ČEZ передала в Україну в повній таємниці вісім нових приводів для реакторів Рівненської АЕС.

Про це пише чеське видання Novinky, передає Укрінформ.

Як повідомляється, компанія завершила доставку перед Різдвом й передала вісім нових приводів для двох реакторів типу ВВЕР 440.

"Через неодноразові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру ми повідомляємо про це лише зараз, коли доставили останній вантаж у пункт призначення", – сказав речник плзеньської інжинірингової компанії Карел Самец.

За його словами, прилади забезпечують стабільну роботу реактора та дозволяють його регулювати, що допоможе забезпечити стабільні поставки електроенергії.

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Нещодавно компанія ÚJV Řež, яка також входить до групи ČEZ, виготовила та передала спеціальний кабель для посилення захисної будівлі реактора. Він важить 13 тонн і має 173 метри.

Згідно з контрактом, Škoda JS відправила на АЕС у Рівному 76 накопичувачів. Здебільшого вони вже встановлені та працюють. Решта готові замінити ті, які завершать роботу.

Вартість контракту не розголошується за бажанням замовника.

Як зазначається, Škoda JS наразі є єдиним виробником у світі, який може поставляти цей тип приводів на українські АЕС. Альтернативний виробник – тільки Росія.

У компанії розраховують на розширення співробітництва, в тому числі й з Південноукраїнською АЕС. Škoda JS також активно працює у зв'язку з уже оприлюдненим планом розширення Хмельницької АЕС.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ зафіксувало пошкодження критичних для українських АЕС підстанцій внаслідок російських атак.

12 грудня Рада керуючих МАГАТЕ на ініційованому Україною позачерговому засіданні ухвалила українську резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру.

Утім, уже 13 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, зокрема критичні для роботи українських АЕС підстанції. У резульатати п'ять із дев'яти блоків українських атомних електростанцій знизили потужність.

Раніше Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС превентивно знижували потужність 28 листопада, а один з енергоблоків Рівненської АЕС було відключено від мережі.