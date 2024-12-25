Виплати за прямими інвестиціями в світі цьогоріч скоротилися на 50%

Світові фонди прямих інвестицій 2024 року перевели в готівку лише половину вартості інвестицій, які вони зазвичай продають, третій рік поспіль виплати інвесторам скоротилися через посуху в укладанні угод.

Про це пише Financial Times.

Фонди зазвичай продають 20% своїх інвестицій за рік, але керівники галузі прогнозують, що цьогорічні грошові виплати становитимуть приблизно половину цієї цифри.

Як зазначається, протягом останніх трьох років фонди не виплатили своїм інвесторам приблизно $400 млрд порівняно з історичними середніми показниками.

Таким чином дані підкреслюють зростаючий тиск на компанії, які шукають способи повернути гроші інвесторам, зокрема шляхом виходу з більших інвестицій у наступному році.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні за минулий рік становив $4,2 млрд, цьогоріч в уряді очікують його збільшення на 20%.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за час від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нових великих інвестицій в економіку України від німецького бізнесу не було, однак були засновані спільні підприємства в галузі оборони.

До того Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро.