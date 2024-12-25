Росія почала використовувати криптовалюту в міжнародних розрахунках, щоб обійти санції, – Reuters

Російські компанії почали використовувати біткоіни та інші цифрові валюти в міжнародних платежах після законодавчих змін, які дозволили таке використання для протидії санкціям Заходу.

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов, передає Reuters.

Санкції ускладнили торгівлю Росії з її основними партнерами, такими як Китай або Туреччина, оскільки місцеві банки стали надзвичайно обережними з транзакціями, пов'язаними з РФ, щоб уникнути перевірки з боку західних регуляторів.

"У рамках експериментального режиму можливе використання біткоінів, які ми видобули тут, у Росії (у зовнішньоекономічних операціях, – ред.). Такі транзакції вже відбуваються. Ми вважаємо, що їх потрібно розширювати та розвивати далі. Я впевнений, що це станеться наступного року", – сказав Силуанов.

Цього року Росія дозволила використання криптовалют у зовнішній торгівлі та вжила заходів, щоб зробити майнінг криптовалют, зокрема біткоїна, легальним. Росія є одним із світових лідерів у видобутку біткоінів.

Криптовалюта в Росії

У середині листопада російська влада повернулася до законопроєкту про оподаткування операцій із цифровими активами, підготовленого в 2020 році. Так, російський уряд 11 листопада схвалив поправки, згідно з якими криптовалюта набуде статусу майна, а це означає, що фізособи платитимуть із її продажу податок на дохди з фізичних осіб, а юрособи – податок на прибуток.

Раніше президент Росії Владімір Путін підписав закон про регулювання обігу цифрової валюти, нововведення набули чинності з 1 листопада.

Так, добувати криптовалюту в Росії зможуть лише включені до спеціально створеного реєстру російські юридичні особи та індивідуальні підприємці. Росіянам дозволять видобувати криптовалюту без включення до реєстру, якщо вони не перевищуватимуть встановлені урядом ліміти енергоспоживання.

Право здійснювати угоди з цифровими валютами матимуть лише ті майнери, які їх видобули. При цьому вони повинні будуть діяти від свого імені, власним коштом і у своїх інтересах. Використовувати для угод російську інформаційну інфраструктуру, за винятком мережевих адрес та комплексів програмно-апаратних засобів операторів зв'язку, буде заборонено.

Також закон передбачає контроль за обігом цифрових валют, щоб їх не могли використовувати для легалізації незаконних доходів та фінансування тероризму. Зокрема, майнери повинні передавати до Росфінмоніторингу, податкової, ФСБ та Росмайна адреси-ідентифікатори, які є унікальною послідовністю символів, призначених для обліку операцій з цифровою валютою. Крім того, майнери зобов'язані повідомляти інформацію про угоди з криптовалютою до уповноваженого урядом органу.

Закон дозволив уряду встановлювати заборону або обмеження на здійснення угод із криптовалютою, у тому числі забороняти здійснення майнінгу в окремих суб'єктах Росії чи окремих територіях.

Наприкінці листопада Путін підписав закон про оподаткування доходів та витрат від майнінгу цифрової валюти, а також від її купівлі та продажу.

На початку серпн Путін підписав закони, які легалізують в Росії майнінг криптовалют та дозволяють міжнародні розрахунки за допомогою криптовалюти під контролем російського центробанку.

У березні Путін уже підписав базовий закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.