АМКУ оштрафував дві компанії на 106 мільйонів за змову на торгах із ремонту доріг

Антимонопольний комітет України знайшов у діях двох компаній – ТОВ "Будівельне управління механізації" та ТОВ "Мостобудівельний загін №112" – порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Зокрема, АМКУ встановив, що вищезазначені товариства вчинили змову під час участі в 10 закупівлях послуг з капітального ремонту та реконструкції шляхопроводів, мостів та доріг, проведених у 2019-2021 роках службами автомобільних доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Житомирській областях, а також держпідприємством "Агентство місцевих автомобільних доріг" на загальну суму понад 600 млн грн.

Відтак, товариства узгодили між собою умови участі в зазначених торгах, чим усунули конкуренцію між ними.

За вказані порушення на ТОВ "Будівельне управління механізації" та ТОВ "Мостобудівельний загін №112" накладено штрафи на загальну суму 106 млн грн.

В АМКУ нагадали, що, згідно із законом "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб'єкт господарювання протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

Про компанії

За даними "Опендатабот", власниками та бенефіціарами ТОВ "Будівельне управління механізації" є Аліна Яворська (75%), Владислав Федько (25%).

За підсумками 2023 року компанія отримала 82,8 тис. грн чистого прибутку, що на 24% більше, ніж у 2022 році. Чистий дохід минулого року скоротився на 70,6%, до 49,8 млн грн.

Власниками ТОВ "Мостобудівний загін №112" зазначені ТОВ "Меткон Плюс" (70%), Олександра Порожнюк (30%), кінцевими бенефіціарами зазначено Порожнюк і В'ячеслава Бабицького.

Згідно з фінрезультатами за 2023 рік, підприємство збільшило чистий прибуток у 3,4 раза – до 14,3 млн грн, чистий дохід зріс у 4,6 раза – до 1,62 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше АМКУ оштрафував дві компанії на понад 51 млн грн за змову на тендерах "Київпастрансу".

Перед тим Антимонопольний комітет оштрафував державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" на 2 млн грн за зловживання монопольним становищем.