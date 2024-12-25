Банк Росії посилить контроль за грошовими переказами росіян

Центробанк Росії працює над платформою, яка передаватиме в кредитні організації інформацію про підозрілі операції фізичних осіб. За задумом, сервіс дозволить виявляти дроперів – осіб, які беруть участь у схемах із незаконного переведення в готівку чужих грошей: наприклад, надають свої карти для операцій з наркошопами, онлайн-казино, криптообмінниками або піратськими сайтами.

Про це заявив глава Служби фінансового моніторингу та валютного контролю ЦБ Росії Богдан Шабля, передає The Moscow Times.

Зараз Центробанк Росії може доводити інформацію про підозрілі транзакції лише до того банку, клієнтом якого є автор переказу. Нова система дозволить надавати такі дані одразу всім кредитним організаціям.

Відтак, на підставі отриманих відомостей банки зможуть блокувати карти та відмовляти у відкритті рахунків.

За словами Шаблі, метою є зробити так, щоб використання банків у схемах за участю дроперів було "максимально утруднене та економічно невигідне" для тіньового бізнесу.

Окрім того, потрапляння особи до "бази дроперів" також може стати приводом для передачі відомостей до правоохоронних органів.

Остаточне рішення щодо клієнта ухвалюватиме банк, що його обслуговує. Однак якщо після отримання інформації про потенційного дропера кредитна організація продовжить надавати йому послуги, російський Центробанк з'ясовуватиме, чому було ухвалено таке рішення.

"Якщо пояснення будуть аргументовані, то це сигнал нам – ще раз усе перевірити, доопрацювати алгоритми. Якщо побачимо, що банк не використовує інформацію з бази, а потім через цей банк за вказаними картками йдуть підозрілі операції, значить, неефективно збудовано комплаєнс у кредитній організації", – сказав Шабля.

За його словами, зараз оцінки того, чи є клієнт дропером, у російського регулятора та банків збігаються майже на 100%.

У листопаді Центробанк Росії повідомляв про отримання понад 140 тис. скарг від росіян, які зіткнулися з блокуванням банківських послуг через потрапляння до бази підозрілих операцій та рахунків. За дев'ять місяців 2024 року 5,7 тис. клієнтів попросили регулятор виключити їх із чорного списку, що вдвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли їхня кількість склала 2,9 тис. людина. Більшість тих, хто звернувся, отримали відмови, оскільки банки підтвердили наявність ознак шахрайства.

Банківська ситуація в Росії

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Банк Росії з великою ймовірністю публікує недостовірні дані щодо платіжного балансу російської економіки.

Згодом повідомлялося, що стало відомо, що російські посадовці та бізнесмени все частіше критикують керівницю ЦБ РФ Ельвіру Набіулліну, яку довгий час називали рятівницею російської економіки від наслідків санкцій.

До того стало відомо, що рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків упав до мінімуму з пандемії 2020 року. Так, із початку року до кінця серпня 800 тис. росіян вийшли на прострочення за позиками у банків, а загальна кількість неплатників досягла 6,2 млн.

На початку жовтня повідомлялося, що в Росії майже половина позичальників, які мають іпотечні або споживчі кредити, повідомляють, що їм важко виплачувати борги.

Раніше стало відомо, що попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 млн росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 млн, свідчать дані центробанку Росії.

Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Перед тим повідомлялося, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.