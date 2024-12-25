Колишнього керівника київського метро Брагінського оголосили в розшук

Колишнього керівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського оголосили в розшук.

Про це йдеться в розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ України.

У розшук Брагінського оголосило Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Датою зникнення називається 20 червня 2024 року, місце зникнення – Київ.

Стаття звинувачення, яку інкримінують фігуранту — ст. 367 ч. 2 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Запобіжний захід до Брагінського не застосовувався.

Деталі справи

Як повідомлялося, на початку квітня цього року Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування справи щодо можливих неправомірних дій колишнього начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

Наприкінці березня до НАБУ надійшла заява щодо розслідування ймовірних корупційних дій Брагінського.

Раніше журналісти з'ясували, що "Київський метрополітен" під керівництвом Брагінського роздав підряди на сотні мільйонів гривень фірмам, оформленим на людей з найближчого оточення свого керівника.

Водночас колишня дружина Брагінського стала власницею активів вартістю мільйон доларів, включно з будівництвом заміського будинку у Козині. Офіційно Брагінський розлучений, однак співробітник самого метрополітену підтвердив журналістам, що керівник метрополітену досі мешкає зі своєю нібито колишньою дружиною.

Одразу після публікації мер Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метро, а фактами, оприлюдненими в розслідуванні, мають займатися відповідні правоохоронні органи. Наступного дня уже сам Брагінський подав заяву на звільнення.