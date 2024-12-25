Австрійський хімічний холдинг олігарха Фірташа збанкрутував

Земельний суд Зальцбурга відкрив провадження у справі про банкрутство холдингу Ostchem Holding GmbH, який є частиною мережі компаній українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомила австрійська асоціація Creditreform, передає Укрінформ із посиланням на інформагентство АРА.

"У понеділок у земельному суді Зальцбурга було відкрито провадження у справі про банкрутство компанії Ostchem Holding GmbH. Відповідно до Австрійської асоціації кредитних реформ, компанія, що базується в Зальцбурзі, є класичним холдингом, єдиною корпоративною метою якого є володіння та управління пакетами акцій компаній. Вона є частиною мережі компаній, що належать українському олігарху Дмитру Фірташу, який проживає у Відні", – йдеться у повідомленні.

Мажоритарним акціонером (86%) холдингової компанії є зареєстрована на Кіпрі компанія Fleori Enterprises Ltd., що належить Фірташу.

"Єдиним "активом" боржника донедавна була 100-відсоткова дочірня компанія в Німеччині. Іншої господарської діяльності не було. Після анексії Криму в 2014 році компанія втратила контроль над розташованим там хімічним заводом. З втратою заводу операційна діяльність дочірньої компанії другого рівня, ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс", яка наразі перебуває на стадії ліквідації, також повністю припинилася", – зазначається у повідомленні.

Водночас Ostchem Holding GmbH має податкову заборгованість перед Австрійською Республікою. Зокрема, несплаченими залишаються податок на прибуток за 2011 рік на загальну суму 3,36 млн євро та за 2012 рік на загальну суму 4,21 млн євро. Термін сплати мав настати 27 грудня 2024 року. Оскаржити відповідні повідомлення або рішення федерального фінансового суду вже неможливо.

"Згідно з балансом за 2023 фінансовий рік, де-факто активи відсутні, але є зобов'язання на загальну суму майже 43 млн євро. За даними асоціації кредитних реформ, список кредиторів ще не складений. Компанія має бути закрита та ліквідована, працівників більше не працевлаштовують. Кредитори мають час до 5 березня 2025 року, щоб зареєструвати свої вимоги", – йдеться у повідомленні.

Втім, це не єдина компанія Фірташа, зареєстрована у Австрії. За даними австрійської газети Kleine Zeitung, група Group DF International GmbH Фірташа планує побудувати хімічний індустріальний парк у місті Рівне у співпраці з корейською компанією Hyundai Engineering в рамках післявоєнної відбудови України. Відповідну угоду про співпрацю було підписано у Відні в квітні 2024 року.

Ostchem Holding AG — холдингова компанія, яка об'єднує групу хімічних підприємств, що виробляють мінеральні добрива, органічні кислоти, діоксид титану, кальциновану соду, рідкий азот та інші хімічні продукти. OSTCHEM Holding входить до складу фінансово-промислової групи "Group DF" Дмитра Фірташа.

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Як повідомлялося, у листопаді австрійський суд знову відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа до США, де його звинувачують у змові з метою хабарництва в Індії за права на видобуток титану, що використовується у виробництві реактивних двигунів.

Це вже другий розгляд справи. Загалом судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до США триває вже 10 років. Навесні 2014 року бізнесмена заарештовали у Відні за запитом США. До 2019 року Фірташ пройшов всі інстанції, зазнавши невдачі.

Після цього міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести "політичний" підтекст правового переслідування Фірташа у США.

Невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України – попри підписку про невиїзд – щоб "боронити свою батьківщину". Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.