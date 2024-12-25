Зеленський підписав закон про запобігання підкупу іноземних посадовців

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10319 про внесення змін до Податкового кодексу щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, підписання документу було зобов’язанням України перед Організацією економічного співробітництва та розвитку.

Раніше у Міністерстві фінансів пояснювали, що закон сприятиме запровадженню міжнародних податкових стандартів у сфері боротьби з підкупом іноземних посадових осіб та сприятиме наближенню України до членства в ОЕСР.

Ключовими положеннями законопроєкту є:

запровадження заборони вирахування витрат для цілей оподаткування в операціях, пов’язаних із наданням неправомірної вигоди посадовим особам;

доповнення функцій контролюючого органу щодо надання НАБУ і платнику податків повідомлення про виявлені під час перевірки обставини, які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди. При цьому як ДПС, так і платник податків будуть керуватися переліком таких обставин, який буде сформований та затверджений НАБУ за погодженням з Мінфіном;

надання платнику податків можливості самостійно відкоригувати свої податкові зобов’язання, якщо дійсно мали місце факти надання неправомірної вигоди;

проведення документальної позапланової перевірки платника податків щодо якого винесено вирок суду про надання неправомірної вигоди посадовій особі;

збільшення фінансового результату платника податків на суму витрат щодо яких відповідно до законодавства встановлено, що вони були здійснені з метою надання ним неправомірної вигоди.

У другому читанні відповідний проєкт закону Верховна Рада ухвалила 4 грудня.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сьогодні також підписав закон про виправлення помилок у законі про підвищення податків і відтермінування запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня 2025 року.