Наслідки масованої атаки на енергетику: До половини українців залишилися без світла на Різдво

НЕК "Укренерго" повідомила про посилення графіків відключень електроенергії внаслідок масованої ворожої атаки 25 грудня. Обмеження також запровадили для бізнесу та промисловості.

Як повідомляє пресслужба компанії, заходи обмеження споживання застосовуються так:

для побутових споживачів:

05:48 – 23:59 – до трьох черг відключень одночасно із шести

для промисловості та бізнесу:

застосування графіків обмеження потужності заплановане з 15:00 і до 23:59.

"Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" також зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

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Як повідомлялося, 25 грудня російські військові здійснили вже 13-ту масовану атаку по українській енергетиці. Зокрема, атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено. В Україні також запроваджені графіки відключень електроенергії, які діятимуть до кінця доби.