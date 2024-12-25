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електроенергія (4083) Укренерго (1900) відключення світла (559)

Наслідки масованої атаки на енергетику: До половини українців залишилися без світла на Різдво

світло

НЕК "Укренерго" повідомила про посилення графіків відключень електроенергії внаслідок масованої ворожої атаки 25 грудня. Обмеження також запровадили для бізнесу та промисловості.

Як повідомляє пресслужба компанії, заходи обмеження споживання застосовуються так:

для побутових споживачів:

  • 05:48 – 23:59 – до трьох черг відключень одночасно із шести

для промисловості та бізнесу:

  • застосування графіків обмеження потужності заплановане з 15:00 і до 23:59.

"Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – йдеться у повідомленні. 

В "Укренерго" також зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

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Як повідомлялося, 25 грудня російські військові здійснили вже 13-ту масовану атаку по українській енергетиці. Зокрема, атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено. В Україні також запроваджені графіки відключень електроенергії, які діятимуть до кінця доби.

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Топ коментарі
+5
Кацапи з московщини і юдеї з Банкової привітали Українців з Різдвом: московити розбомбили електростанції, а юди нічого не зробили для забезпечення ППО і ПРО країни. Ще треба подивитися хто більші мерзотники...
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25.12.2024 13:52
+4
Гроши на захист хто зпи*див? Може є в когось варіант №2? Хто на шашлики відпраляв людей перед вторгненням? Може є у когось варіант № 2..............
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25.12.2024 13:36
+2
У нас теж не вимикали зранку. Але ближче до обіду "схаменулися", згадали що обладнання пошкоджено і вимкнули. Попередньо - на сім годин
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25.12.2024 13:57
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з ранку не виключають ,я буду скаржитись в ООН !
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25.12.2024 13:33 Відповісти
У нас теж не вимикали зранку. Але ближче до обіду "схаменулися", згадали що обладнання пошкоджено і вимкнули. Попередньо - на сім годин
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25.12.2024 13:57 Відповісти
не надо мене дурить Я ще не п'яний
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25.12.2024 14:06 Відповісти
не репетуй мокша
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25.12.2024 14:07 Відповісти
ти засрав весь форум своїм гавканням, що в тебе світло не вимикають. хоча пів країни зараз без світла. сходи накуй.
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25.12.2024 14:09 Відповісти
не поширюй ІПСО
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25.12.2024 14:11 Відповісти
У нас близько 07:00 десь на 3 години вимкнули. Наступне відключення заплановано на 16:00, але поки що світло є. Мабуть, теж скаржитимусь в ООН.
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25.12.2024 16:19 Відповісти
Гроши на захист хто зпи*див? Може є в когось варіант №2? Хто на шашлики відпраляв людей перед вторгненням? Може є у когось варіант № 2..............
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25.12.2024 13:36 Відповісти
та ніхто не вимикає світло , то панікери брешуть
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25.12.2024 13:39 Відповісти
Вчергове для особливо *розумних* повторяю - не можна захистити повністю те, що принципово не можна захистити.
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25.12.2024 16:42 Відповісти
Коли у касабів вимкнуть вже?
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25.12.2024 13:51 Відповісти
Кацапи з московщини і юдеї з Банкової привітали Українців з Різдвом: московити розбомбили електростанції, а юди нічого не зробили для забезпечення ППО і ПРО країни. Ще треба подивитися хто більші мерзотники...
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25.12.2024 13:52 Відповісти
писали шо с 14 :00 до 16:00 вимкнуть , але не вимикають
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25.12.2024 14:09 Відповісти
В Запоріжжі зранку вимикали як написали. Зараз будуть з 15.00 і аж до 22.00. Подивимось.
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25.12.2024 14:14 Відповісти
не будуть !
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25.12.2024 14:16 Відповісти
не вдалась у кацапні атака на нашу енергосистему
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25.12.2024 14:13 Відповісти
Шо ти 3,14ш тут?
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25.12.2024 16:43 Відповісти
Гроші вкрали, захист енергетики відсутній.
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25.12.2024 16:40 Відповісти
Ще один з альтернативним мисленням.
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25.12.2024 16:45 Відповісти
Як скажеш бот
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26.12.2024 00:05 Відповісти
Оце і все, що можеш сказати? хто тут боти, знають усі. Так що мимо, парніша.
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26.12.2024 06:40 Відповісти

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