Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро. На що спрямують гроші

Європейський Союз спрямував до спеціального фонду державного бюджету України грант на 150 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що з цієї суми 65 млн євро спрямують на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів, 50 євро – на відновлення портової інфраструктури.

Ще 20 млн євро підуть на підтримку безперебійного виробництва сільгосппродукції та доступ виробників до фінансування.

Решту 15 млн євро спрямують навідновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

"В умовах війни уряд України продовжує підтримувати зусилля з відновлення, щоб забезпечити комфортні умови життя для українців, підтримати бізнес та, як результат, відновлення економіки України", – прокоментувавміністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що залучені кошти є другим траншем у межах угоди між Україною та ЄС про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України". Загальна сума програми – 300 млн євро. Перший транш у 150 млн євро Україна отримала у грудні 2023 року.

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Як повідомлялося, 18 грудня Україна отримала другий регулярний транш у розмірі 4,1 мільярда євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Загалом у 2024 році Україна отримала за програмою Ukraine Facility 16,1 мільярда євро.

А 23 грудня до держбюджету України надійшов сьомий транш обсягом близько $1,1 млрд від МВФ в межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility.