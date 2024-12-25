Розвиток молочної галузі забезпечить стратегія та нова програма підтримки тваринництва, – СМПУ

В Україні стрімко зросли ціни на молочну продукцію. Для подолання кризи у галузі необхідна нова модель державної підтримки галузі тваринництва.

Про це в інтерв’ю "БізнесЦензору" повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур.

Для того, щоб знизити ціни та зупинити насування глибокої кризи на ринку молока, за його словами, необхідно подолати наявний дефіцит молочної сировини в Україні. Для цього потрібно бюджетне стимулювання нарощування поголів’я корів та обсягів виробництва молока високотоварними молочними фермами.

"Інструментами для цього може бути зокрема забезпечення виплати бюджетної дотації за приріст поголів’я корів власного відтворення", – зазначив Дідур, додавши, що СМПУ вже розробила механізм реалізації цієї пропозиції.

Крім того, на думку виконавчого директора СМПУ, наступного року потрібно оновити редакцію Закону України "Про державну підтримку сільського господарства", де затвердити формування нової моделі державної фінансової підтримки галузі тваринництва.

"Вона має передбачати надання державної підтримки виробникам харчових продуктів, щоб стимулювати будівництво або реконструкцію переробних потужностей та підвищення їх енергоефективності. Важливе також і державне сприяння збереженню обсягів експорту української молочної продукції на традиційних ринках її присутності. Необхідно також зменшити обсяг тіньового виробництва молочних продуктів та посилити протидію їх фальсифікації", – пояснює Дідур.

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Він нагадав, що СМПУ спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства домовилися сформувати антикризову програму для молочної галузі.

"Тепер важливо перейти до практичних кроків. Вони мають бути спрямовані не тільки на забезпечення дієвої держпідтримки для тваринництва, а й на зміну фокусу цієї підтримки. В умовах кризи вона має бути сфокусована на легальному індустріальному виробництві молока, яке за якістю відповідає європейським стандартам. Нинішня структура державної підтримки тваринництва не має ефекту", – наголосив Арсен Дідур.

Детальніше про це читайте в інтерв’ю "Зростання цін молочної продукції не компенсує витрат на їх виробництво, – Арсен Дідур".