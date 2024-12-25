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Норвегія (245) потяг (1275) транспорт (477)

У Норвегії внаслідок масштабного збою зупинилися усі поїзди

норвегія

Унаслідок несправності у системі зв'язку між поїздами та диспетчерами з ранку 25 грудня у Норвегії повністю зупинився залізничний рух.

Як пише NRK, норвезький державний залізичний оператор Bane Nor повідомив про збій у русі поїздів о 7:55 (8:55 за Києвом), передає Європейська правда.

"Уся країна закрита для руху поїздів. Слід очікувати затримок, а деякі поїзди можуть бути скасовані. Це пов'язано з помилкою в системі зв'язку", – додали там.

Представник перевізника Ойстейн Ставдал Паульсен сказав, що для усунення збою скерували всі ремонтні бригади, але назвати час усунення збою в компанії не можуть.

Для деяких пасажирів норвезької залізниці планують організувати альтернативні автобусні маршрути.

Як повідомлялося, влітку словацькі митники скаржилися на затримки поїздів через харчі в українців.

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Невже московська свиня порилась і пошкодила кабель звʼязку?
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25.12.2024 13:01 Відповісти
можете й не гадати, без кацапів цього б не сталось.
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25.12.2024 13:04 Відповісти
100% стирчать брудні кацапські вуха.
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25.12.2024 13:10 Відповісти
Кацапня і сюди своє гризло всунула.
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25.12.2024 13:19 Відповісти

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