Національний кешбек: Українці за листопад отримали двічі більше, ніж у жовтні. Середня виплата – 116 гривень

За листопад українці отримали від держави 232 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва, що майже вдвічі більше, ніж за жовтень. Середня виплата зросла з 97 до 116 грн на людину.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, кількість отримувачів кешбеку в листопаді зросла на 800 тисяч.

Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років – 60% від усіх користувачів, учасників середнього віку – 24%, а старшого (60+) – 16%.

Зазначається, що майже 700 тисяч громадян не отримали виплати – або вони не активували картки для виплати кешбеку в застосунку "Дія" або накопичили менше 2 гривень. Наразі загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн гривень.

У Мінекономіки нагадали, що виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це повязано з особливостями бюджетного процесу.

Станом на 25 грудня, до програми "Національного кешбеку" долучилися 7,9 млн громадян. Для виплат у "Дії" було активовано 4,2 млн карток.

Загалом у програмі беруть участь 1665 виробників. Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

Як працює програма "Національний кешбек"

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми.

Щоб зрозуміти, за який товар нараховується кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів у "Дії". Основні торгові мережі також позначають товари з кешбеком на цінниках або в інший спосіб. На дверях магазинів, де нараховують кешбек, є позначення "тут діє програма "Національний кешбек".

Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.

Як скористатися

Щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно:

відкрити картку для виплат за програмою "Національний кешбек" у відділенні банку чи через сайт або банківський додаток. У програмі беруть участь "Приватбанк", monobank, "Укргазбанк", Sense Bank, ПУМБ, "А-Банк", "Банк Глобус", "Укрсиббанк", "Ощадбанк", "Акордбанк", "Банк Кредит Дніпро", "Кліринговий Дім", "Радабанк";

надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з карток, якими ви зазвичай здійснюєте покупки;

у застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" активувати картку "Національний кешбек" для виплат.

Як повідомлялося, у жовтні Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

За час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2,1 млн карт.