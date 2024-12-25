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хабар (495) земля (841) Київ (4604) СБУ (1515)

У Києві затримали одного з керівників відомої партії. Він вимагав $1 мільйон за "вирішення земельних питань" у КМДА

У Києві затримали одного з керівників відомої партії

Служба безпеки ліквідувала масштабну злочинну схему в Київській міській державній адміністрації. Зокрема, "на гарячому" затримали керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із приватного підприємця хабар у 1 млн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, в обмін на цю суму політик обіцяв "вирішити земельне питання", яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА.

Зокрема, він гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва біля річки Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади.

Як встановило розслідування, раніше бізнесмен уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно. Утім, посадовці відмовляли підприємцю, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони.

"Потім на очільника приватної компанії вийшов політик, який представився адвокатом та запропонував орендувати ділянку на 25 років в обмін на хабар у $1 млн. Задокументовано, що за цю суму фігурант "гарантував" погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради", – зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали політика-адвоката у Києві "на гарячому", коли йому передали $900 тис. "авансу".

У Києві затримали одного з керівників відомої партії

У Києві затримали одного з керівників відомої партії

У Києві затримали одного з керівників відомої партії

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Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою із альтернативою застави у 38 млн грн.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зокрема, правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях КМДА.

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Топ коментарі
+3
Яка це партія цікаво?
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25.12.2024 12:23
+3
охламонія?
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25.12.2024 12:44
+2
Єсть такая партія!
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25.12.2024 12:29
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Яка це партія цікаво?
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25.12.2024 12:23 Відповісти
Партія в нас одна! Незмінна,ще з часів кпрс! Партія крадунів і ********!
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25.12.2024 17:36 Відповісти
Єсть такая партія!
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25.12.2024 12:29 Відповісти
охламонія?
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25.12.2024 12:44 Відповісти
Партія "Удар", хто ж ще у Києві!
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25.12.2024 17:39 Відповісти
Нащо говорить, коли не знаєте
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25.12.2024 18:01 Відповісти
Ку-ку! Всі притомні ЗМІ давно про це https://babel.ua/news/113944-sbu-zatrimala-odnogo-z-kerivnikiv-partiji-udar-suhanova-yogo-pidozryuyut-u-vimaganni-1-mln написали про Олександра Суханова (сам він із Одеси, але "проблема" була із КМДА)
Єдиний позитив Цензора - це коментарі (поки їх не потерли), все інше - не витримує критики!
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25.12.2024 18:09 Відповісти
Зуб даю, що одну сотку заникали. Хабар 1 млн зелені і дали аванс 900 тисяч . Хто ж дає майже повну суму в аванс. Дають або всю суму (повний хабар), або половину як аванс. Однозначно сотку заникали.
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25.12.2024 19:44 Відповісти
А що так скромно "відомої партії"? Так напишіть, що це за партія. Чи з жОПи сказали "ніт, не писать"? Якби це була партія Порошенка, вангую такої цензури не було б, одразу постарались рознести це навіть з прасок і пультів до ТВ. А так щось скромно заткнулись.

До речі, в союзі таке часто практикувалось, цензура змі. То ми йдемо в Європу, чи будуємо міні совок?
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25.12.2024 20:41 Відповісти
навряд вони жопістів будуть чипати..хіба щоб слухняніші були...
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25.12.2024 22:10 Відповісти
Совок нікуди не зникав
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25.12.2024 23:39 Відповісти
Пойдёт откат и освободят.
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25.12.2024 23:38 Відповісти

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