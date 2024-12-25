У Києві затримали одного з керівників відомої партії. Він вимагав $1 мільйон за "вирішення земельних питань" у КМДА

Служба безпеки ліквідувала масштабну злочинну схему в Київській міській державній адміністрації. Зокрема, "на гарячому" затримали керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із приватного підприємця хабар у 1 млн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, в обмін на цю суму політик обіцяв "вирішити земельне питання", яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА.

Зокрема, він гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва біля річки Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади.

Як встановило розслідування, раніше бізнесмен уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно. Утім, посадовці відмовляли підприємцю, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони.

"Потім на очільника приватної компанії вийшов політик, який представився адвокатом та запропонував орендувати ділянку на 25 років в обмін на хабар у $1 млн. Задокументовано, що за цю суму фігурант "гарантував" погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради", – зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали політика-адвоката у Києві "на гарячому", коли йому передали $900 тис. "авансу".

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Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою із альтернативою застави у 38 млн грн.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зокрема, правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях КМДА.