Наслідки ворожої атаки: На Харківщині пів мільйона мешканців залишилися без опалення

У ніч та зранку 25 грудня ворог завдав масованого удару по енергетичній системі України, було випущено понад 70 ракет та 100 "шахедів".

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, під ударом опинилися Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська та Івано-Франківська області. У Дніпрі через обстріл загинув працівник ТЕС.

Як наголосив урядовець, у частині регіонів зараз є перебої з теплопостачанням:

Харківщина – 500 тисяч абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки.

– 500 тисяч абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки. Дніпропетровщина – у Дніпрі та Зеленодольську 55 і 100 будинків без теплопостачання відповідно.

– у Дніпрі та Зеленодольську 55 і 100 будинків без теплопостачання відповідно. Івано-Франківська область – без тепла 81 житловий будинок.

Фахівці працюють, щоб якомога швидше відновити тепло.

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Як повідомлялося, 25 грудня російські військові здійснили вже 13-ту масовану атаку по українській енергетиці. Зокрема, атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено. В Україні також запроваджені графіки відключень електроенергії, які діятимуть до кінця доби.