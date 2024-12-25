Погодинні відключення світла діятимуть до кінця доби, – Укренерго

У ніч та вранці 25 грудня російські військові здійснили вже тринадцяту від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики. Унаслідок пошкоджень були запроваджені заходи обмеження споживання, які триватимуть до кінця доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії. З графіками вимушеного застосування обмежень у вашому регіоні — можете ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи.

Енергетики нагадують, що після попередніх ворожих ракетно-дронових атак, в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. А тому необхідність ощадливого споживання електроенергії залишається.

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Як повідомлялося, 25 грудня російські військові здійснили вже 13-ту масовану атаку по українській енергетиці. Зокрема, атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено. В Україні також запроваджені графіки відключень електроенергії.