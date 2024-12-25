Зеленський підписав закон про відтермінування військового збору для ФОПів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9319 про виправлення помилок у законі про підвищення податків і відтермінування запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців до 1 січня 2025 року.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Законопроект №9319 підписаний. Підвищення для ФОП набуває чинності з 1 січня", – зазначив він.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №9319, який серед іншого вносить технічні виправлення до закону про підвищення податків, який набув чинності 1 грудня. Зокрема:

скасовано оподаткування заднім числом (з 1 жовтня);

для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року;

для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року);

передбачено надання пільг по сплаті військового збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком;

скасовано військовий збір для е-резидентів;

передбачена можливість зарахування сплаченого ФОПами військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.

Також №9319 вносить низку змін до законодавства для вдосконалення оподаткування резидентів "Дія.City" та їх спеціалістів. Зокрема, він передбачає:

для резидентів "Дія.City" зі статусом стартапів – скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів "Дія.City", якщо кількість таких осіб у резидента становить менше 9 осіб. Водночас передбачається запобіжник проти зловживань – якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента Дія Сіті, то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;

звільнення від оподаткування ПнВК благодійної допомоги, наданої резидентами Дія Сіті на користь ЗСУ;

скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;

посилення "антикритеріїв" резидентства "Дія.City" на період дії воєнного стану та післявоєнний період;

усунення деяких редакційних неточностей профільного Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

Як повідомлялося, 19 грудня "Опендатабот" повідомляв, що з початку 2024 року в Україні припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.

Водночас голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев спростував масове закриття бізнесів після підписання закону про підвищення податків. За його даними, за останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7 тисяч у порівнянні з припиненими або становила 47,7 тис платників проти 40,7 тис. припинених ФОПів.

Пізніше "Опендатабот" провів велике опитування щодо планів малого та середнього бізнесу. 27% опитаних фізосіб-підприємців заявили, що планують закриття найближчим часом.