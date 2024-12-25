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Вінницька область (144) електроенергія (4083) інфраструктура (218) Полтавська область (1)

На Полтавщині та Вінниччині пошкоджено енергетичну інфраструктуру

На Полтавщині та Вінниччині пошкоджено енергетичну інфраструктуру

У Полтавській та Вінницькій областях внаслідок ворожої атаки 25 грудня є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій.

За словами голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, у Кременчуцькому районі спостерігають тимчасові відключення світла.

"Ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. Фахівці вже працюють над відновленням", – написав він у Telegram.

Також про пошкодження повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Сьогодні вночі ворог знову бив по енергетичній інфраструктурі. На Вінниччині внаслідок атаки є пошкодження. Станом на ранок, завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені", – уточнила вона у Facebook.

Як повідомлялося, 25 грудня російські військові здійснили вже 13-ту масовану атаку по українській енергетиці. Зокрема, атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено. В Україні також запроваджені графіки відключень електроенергії. 

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