На Полтавщині та Вінниччині пошкоджено енергетичну інфраструктуру

У Полтавській та Вінницькій областях внаслідок ворожої атаки 25 грудня є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій.

За словами голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, у Кременчуцькому районі спостерігають тимчасові відключення світла.

"Ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. Фахівці вже працюють над відновленням", – написав він у Telegram.

Також про пошкодження повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Сьогодні вночі ворог знову бив по енергетичній інфраструктурі. На Вінниччині внаслідок атаки є пошкодження. Станом на ранок, завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені", – уточнила вона у Facebook.

Як повідомлялося, 25 грудня російські військові здійснили вже 13-ту масовану атаку по українській енергетиці. Зокрема, атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено. В Україні також запроваджені графіки відключень електроенергії.