Адміністрація Байдена обговорює "серйозні санкції" проти енергетики РФ, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливість запровадження нових "серйозних санкцій" проти російського енергетичного сектору до кінця терміну своїх повноважень.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, серед заходів, що обговорюються – нові обмеження проти "тіньового флоту", який перевозить російську нафту в обхід чинних санкцій, а також проти російських експортерів нафти, які ще не перебувають під санкціями.

Крім того, в чинній адміністрації обговорюють відкликання ліцензій, що дозволяють банкам обробляти транзакції, повʼязані з російськими енергоносіями.

Джерела газети зазначають, що раніше Байден остерігався надто жорстких санкцій проти енергосектора Росії, побоюючись різкого зростання світових цін на нафту і, відповідно, цін на паливо у США.

Утім, зараз, на тлі зниження інфляції та більш стійкого глобального ринку нафти, ці побоювання вже не грають такої ролі, пише видання.

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Високопосадовець адміністрації Байдена пояснив WP, що нові санкції необхідні для того, щоб забезпечити Україні "найкращу можливу позицію" для самозахисту і можливих мирних переговорів на "справедливих" умовах.

"Цей захід стане ще одним кроком до досягнення цієї мети", – додав він на умовах анонімності.

Раніше Bloomberg повідомляв, що країни "Групи семи" обговорюють можливе зниження стелі цін на російську нафту, що транспортується морем, щоб обмежити нафтові доходи Росії.

Як повідомлялося, 16 грудня Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії.

Так, до санкційних списків додали 54 фізичних осіб та 30 компаній, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Серед іншого, під обмеження потрапили 52 судна, які є частиною "тіньового флоту" Путіна, транспортують військове обладнання для Росії, а також перевозять вкрадене українське зерно. Ці судна додали до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів ЄС і заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом.