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авто (4001) імпорт (2249)

Українці імпортували легкових автівок на $3,6 мільярда. Найбільше – з Німеччини

китай,авто

Упродовж січня-жовтня в Україну було імпортовано 265 тисяч вживаних та нових легкових авто, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що загальна митна вартість цих авто становила $3,63 млрд, що на 9,5% більше, ніж торік.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 53,5 тис. авто. Також до трійки лідерів потрапили США та КНР.

Десять найбільших країн постачальників легкових авто:

  • Німеччина – 53 557 автівок (-12%);
  • США – 40 793 (+34%);
  • Китай – 30 491 (+81%);
  • Японія – 26 523 (+0,3%);
  • Франція – 14 660 (-34%);
  • Корея – 13 920 (+39%);
  • Чехія – 12 238 (-20%);
  • Велика Британія – 11 420 -16%);
  • Словаччина – 11 081 (+18%);
  • Мексика – 10 991 (+42%).

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Як повідомлялося, у листопаді українці придбали 822 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 37% менше, у порівнянні з листопадом 2023 року.

Нагадаємо, у листопаді в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тис. нових легкових авто, що на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня споживча активність зменшилась на 10%.

Водночас минулого місяця український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно жовтня, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.

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