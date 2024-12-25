Ворог завдав удару по станціях ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

У середу, 25 грудня, російські військові здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", в Україні запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки відключень можна дізнатися на сайтах та соцмережах обленерго.