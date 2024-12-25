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ТЕС (671) електроенергія (4083) ДТЕК (1342)

Ворог завдав удару по станціях ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

дтек

У середу, 25 грудня, російські військові здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", в Україні запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки відключень можна дізнатися на сайтах та соцмережах обленерго.

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Зе, як мирний план?
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25.12.2024 09:55 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. Не можна, що би агрессори і вбивці сиділи без світла.
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25.12.2024 11:54 Відповісти
а що захист на 10 лярдів не спрацював?
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25.12.2024 12:20 Відповісти
Ренат, Славянск остановить мог?
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25.12.2024 18:44 Відповісти

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