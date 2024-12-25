Захист від рейдерства і війни: У Києві оцифрували всю базу документів із архіву БТІ

У Києві столиці оцифрували всю базу документів із архіву Бюро технічної інвентаризації (БТІ) в межах програми "Управління об'єктами комунальної власності Києва".

Про це повідомив директор Департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь.

"Нам вдалося врятувати та відновити ті документи, які перебували у вкрай поганому стані. Відтепер загроза їх втрати минула, і вони будуть доступні стільки, скільки потрібно", – сказав Гудзь.

Він зауважив, що саме цифровізація архівів є гарантією від втрати внаслідок військових дій, і нагадав, що в 2022 році Харків, Чернігів, Маріуполь і Гостомель внаслідок російської агресії втратили велику кількість архівних документів, що не підлягають відновленню.

Гудзь також наголосив, що оцифрування документів – це не лише захист від зовнішньої загрози, а й гарантована пересторога від шахраїв, які завдяки підробці документів крадуть нерухомість як у муніципальних структур, так і у приватних користувачів.

"Ми не можемо допустити втрати унікальної документарної спадщини Києва – документації на нерухоме майно столиці України, оригінали якого зберігаються в єдиному екземплярі. Втрата документів на нерухомість може призвести до рейдерства та підробки документів на нерухоме майно з подальшим його незаконним відчуженням, що недопустимо. Принципова позиція керівництва міста – врятувати від рейдерів нашу спадщину", – підкреслив Гудзь.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

На першочергове відновлення роботи реєстрів знадобиться близько двох тижнів, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.