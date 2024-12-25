Латвія передала Україні 612 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв

Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі на загальну суму 2,25 млн євро.

Про це повідомляє Служба державних доходів Латвії, передає Delfi.

Як зазначається, 16 лютого 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до закону про підтримку українського цивільного населення.

Відповідні поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності латвійської держави. До таких машин входить транспорт, конфіскований у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

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Відтак, із моменту набрання чинності вищезгаданих змін до закону урядЛатвії ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів. Так, Україні було передано загалом 612 автомобілів вартістю, попередньо на 2,25 млн євро.

Станом на середину грудня минулого року Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Їхня загальна вартість становила понад 903 тис. євро.