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Різдво (29) Укрпошта (772) марка (30)

"Укрпошта" випустила марку, присвячену Різдву. ФОТО

"Укрпошта" випустила поштовий набір, присвячений Різдву, який складається з блоку марок "Нова радість стала, яка не бувала. Різдво", конверта "Перший день" та картки.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Витинанка заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко "Коляда", яка відтворена у різдвяному випуску "Укрпошти", розповідає про традицію свята: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, прославляючи Ісуса Христа, волхви несуть Божому Новонародженому немовляті дари – золото, ладан і смирну, від хати до хати ряджені "водять Козу" (персонаж Різдвяного вертепу) – бажаючи господарям щедрого врожаю і добробуту, а українські воїни тим часом захищають нашу свободу і незалежність, наші свята і традиції, виборюють мир для України", – сказано в описі набору на сайті "Укрпошти".

Назвою поштового випуску стали слова української колядки "Нова радість стала".

Художниця – Наталія Аксьоненко. Блок складється з п'яти марок.

Марка "Укрпошти" до Різдва
Марка "Укрпошти" до Різдва
Марка "Укрпошти" до Різдва
Марка "Укрпошти" до Різдва

Як повідомлялося, раніше "Укрпошта" випустила поштовий набір із нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, який відзначається в світі 9 грудня. Набір присвячений Національному антикорупційному бюро України.

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