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Кабмін вивів закупівлі БПЛА та РЕБ українського виробництва на постійну основу. Що це значить?

Кабмін вивів закупівлі БПЛА та РЕБ українського виробництва на постійну основу

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка виводить закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби українського виробництва на постійну основу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Зокрема, йдеться про:

  • спрощення процедур: командири військових частин можуть закуповувати безпілотники та РЕБ тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із Генеральним штабом та іншими органами військового управління;
  • розширення доступу до рамкових угод: військові частини можуть приєднуватися до угод, укладених закупівельними агенціями Міноборони та Держспецзв'язку, що дозволить отримувати техніку швидше та за конкурентними цінами.

"Це рішення забезпечує не лише оперативність у поставках необхідних технологій на фронт, а й підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку та вдосконалення продукції. Відтепер військові зможуть ефективніше планувати свої потреби, а виробники – зосередитися на технологічному розвитку та масштабуванні виробництва", – наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що з наступного року для оцінки потреби Збройних Сил України в безпілотниках, засобах радіоелектронної боротьби та розвідки, наземних роботизованих системах буде використовуватися цифрова ІТ-система DOT-Chain Defense, яку розробили для управління постачанням продуктів харчування для Збройних Сил.

На початку листопада повідомлялося, що з початку року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на постачання понад 11 тис. засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 млрд грн. 

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Сподіваюся, це дозволить і нашій армії, і виробникам розвиватися швидше.
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28.12.2024 15:44 Відповісти

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