Кабмін вивів закупівлі БПЛА та РЕБ українського виробництва на постійну основу. Що це значить?

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка виводить закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби українського виробництва на постійну основу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Зокрема, йдеться про:

спрощення процедур: командири військових частин можуть закуповувати безпілотники та РЕБ тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із Генеральним штабом та іншими органами військового управління;

розширення доступу до рамкових угод: військові частини можуть приєднуватися до угод, укладених закупівельними агенціями Міноборони та Держспецзв'язку, що дозволить отримувати техніку швидше та за конкурентними цінами.

"Це рішення забезпечує не лише оперативність у поставках необхідних технологій на фронт, а й підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку та вдосконалення продукції. Відтепер військові зможуть ефективніше планувати свої потреби, а виробники – зосередитися на технологічному розвитку та масштабуванні виробництва", – наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що з наступного року для оцінки потреби Збройних Сил України в безпілотниках, засобах радіоелектронної боротьби та розвідки, наземних роботизованих системах буде використовуватися цифрова ІТ-система DOT-Chain Defense, яку розробили для управління постачанням продуктів харчування для Збройних Сил.

На початку листопада повідомлялося, що з початку року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на постачання понад 11 тис. засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 млрд грн.