Наслідки кібератаки на держреєстри: Кабмін автоматично подовжив строк діючих бронювань на місяць

Кабінет Міністрів ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Зокрема, це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до постанови №76 від 27 січня 2023 року. Таке рішення пов'язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

"Якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки – роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів", – пояснили в Мінекономіки.

Там нагадали, що бронювання, які надані Міністерством економіки або через портал "Дія", продовжуються автоматично на місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Інтеграція в реєстр відбувається наступним чином: Міністерство оборони зобов'язано протягом п'яти днів після набрання чинності постановою внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

На першочергове відновлення роботи реєстрів знадобиться близько двох тижнів, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. Служба безпеки України також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступні 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Окрім того, бізнес стикається з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації – не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.