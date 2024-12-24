Вклади українців із початку року зросли на понад 112 мільярдів, – Фонд гарантування

Загальна сума вкладів фізичних осіб (також – фізичних осіб-підприємців) у банках України станом на 1 грудня 2024 року склала 1,35 трлн грн, що на 15,6 млрд грн більше за аналогічний показник листопада.

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як зазначається, від початку року загальний приріст вкладів громадян склав 112,4 млрд грн, із яких 70,7 млрд грн – реальне зростання, тобто без урахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок грудня:

вклади у національній валюті – 866 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад);

вклади в іноземній валюті – 481,2 млрд грн (+4,5 млрд грн за листопад).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 грудня 2024 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,2%. Сума їхніх вкладів склала 151,3 млрд грн.

У Фонді гарантування нагадали, що з 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів, а станом на 1 грудня 2024 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 62 банки.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (у том числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,32 трлн грн. За місяць вона збільшилася на 24,7 млрд грн.