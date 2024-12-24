Кабмін доручив випустити облігації на 20 мільярдів для фінансування пільгової іпотеки

Кабінет Міністрів доручив випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20 мільярдів гривень для докапіталізації держкомпанії "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), яка є оператором програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя".

Відповідна постанова №1486 від 24 грудня оприлюднена на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

Зокрема, для цього Міністерству фінансів доручено здійснити до кінця 2024 року випуск ОВДП в обмін на акції додаткової емісії "Укрфінжитла" в загальному розмірі 20 млрд грн, з яких:

10 млрд грн – із строком обігу 10 років та ставкою доходу на рівні 12,6% річних і купонним періодом один рік;

5 млрд грн – із строком обігу п’ять років та ставкою доходу на рівні 15,84% річних і купонним періодом шість місяців;

5 млрд грн – із строком обігу чотири роки та ставкою доходу на рівні 16,35% річних і купонним періодом шість місяців.

Своєю чергою Мінекономіки до кінця грудня має придбати акції додаткової емісії "Укрфінжитла" на суму 20 млрд грн в обмін на ці облігації.

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Як повідомлялося, раніше Нацбанк зазначав, що українські банки суттєво зменшили кількість виданих пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" у другому півріччі 2024 року, передусім через зміну умов програми на користь забудовників та дефіцит коштів у відповідальної за програму держкомпанії "Укрфінжитло".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року Кабінет міністрів вже докапіталізовував "Укрфінжитло" на 30 мільярдів гривень шляхом випуску облігацій державної позики. Наприкінці 2021 року Кабінет міністрів влив у капітал ПрАТ "Укрфінжитло" облігації внутрішньої держпозики на 20 млрд грн.

З 11 листопада 2022 року головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") призначено Євгена Мецгера, який раніше зі скандалом звільнився з посади голови державного "Укрексімбанку" після нападу на журналістів. Напад стався після запитання щодо виданого банком кредиту на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У вересні 2022 року суд визначив покарання Мецгеру у вигляді штрафу без позбавлення права займати певні посади.

До призначення головою "Укрексімбанку" Євген Мецгер був заступником колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.