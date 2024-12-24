Кабмін продовжив заборону на експорт солі, газу та дорогоцінних металів на наступний рік

Кабінет Міністрів затвердив переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2025 рік.

Відповідна постанова №1481 від 24 грудня оприлюднена на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

Згідно із документом, встановлено нульовий обсяг квоти на експорт харчової солі, природного газу, срібла та золота (крім банківських металів), а також брухту дорогоцінних металів. Водночас квоту на експорт коксівного вугілля встановлено в обсязі 1,3 млн тонн, мазуту – 400 тисяч тонн.

Цим же рішенням уряд встановив перелік аграрної продукції, експорт яких до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі підлягає ліцензуванню. До нього увійшли насіння соняшнику, насіння ріпаку, кукурудза, пшениця та меслин.

Додатково Кабмін встановив квоти на експорту до країн ЄС цукру (на рівні 107,24 тис. тонн) та м'яса птиці (55,54 тис. тонн).

Цією ж постановою уряд визначив Перелік контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

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Як повідомлялося, за підсумками 2023/2024 маркетингового року (вересень 2023 – серпень 2024) Україна експортувала 691,8 тис. тонн цукру, із яких 77% відправлено до країн Європейського Союзу, а 23% – на світовий ринок.

При цьому Євросоюз з 2 липня задіяв механізм захисних мит щодо українського цукру через вичерпання квоти на безмитний імпорт цієї продукції.