Вартість святкового столу на Різдво за рік зросла на 23%. Скільки коштуватимуть традиційні 12 страв?

Цього року вартість традиційних різдвяних страв в Україні зросла на 22,7% порівняно з минулим роком. Найбільше подорожчали капуста, картопля, буряки та продукти для куті – пшениця, родзинки та горіхи.

Про це свідчать підрахунки Офісу ефективного регулювання BRDO.

Так, у 2024 році для приготування 12 традиційних страв українці витратять в середньому 1 188 грн.

Найбільше подорожчали овочі: капуста (+221%), картопля (+151%), буряк (+86%).

Також суттєво зросли ціни на пшеницю (+69%), родзинки (+55) та горіхи (+35), які є головними інгредієнтами для приготування куті.

Водночас деякі продукти подешевшали, наприклад гречка (-42%), морква (-35%), томатна паста (-20%) та короп (-16%).

Для розрахунку індексу "різдвяного кошика" експерти BRDO використовували актуальні ціни великих провольчих мереж з національним покриттям. До аналізу включено продукти, необхідні для приготування 12 традиційних різдвяних страв: куті, узвару, пісного борщу і голубців, тушкованої капусти, квасолі, маринованих грибів, печеного коропа, оселедця, пампухів, різдвяного калача та вареників із капустою.

Раніше повідомлялося, що вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.

До того стало відомо, що вартість новорічного столу для української сім'ї з чотирьох осіб цього року зросте майже на чверть порівняно з 2023 роком і обійдеться в 3 594 грн.