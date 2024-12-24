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магазин (226) продукти (666) Різдво (29) ціни (3277)

Вартість святкового столу на Різдво за рік зросла на 23%. Скільки коштуватимуть традиційні 12 страв?

Скільки коштує традиційний різдвяний стіл у 2024 році?

Цього року вартість традиційних різдвяних страв в Україні зросла на 22,7% порівняно з минулим роком. Найбільше подорожчали капуста, картопля, буряки та продукти для куті – пшениця, родзинки та горіхи.

Про це свідчать підрахунки Офісу ефективного регулювання BRDO.

Так, у 2024 році для приготування 12 традиційних страв українці витратять в середньому 1 188 грн.

Найбільше подорожчали овочі: капуста (+221%), картопля (+151%), буряк (+86%).

Також суттєво зросли ціни на пшеницю (+69%), родзинки (+55) та горіхи (+35), які є головними інгредієнтами для приготування куті.

Водночас деякі продукти подешевшали, наприклад гречка (-42%), морква (-35%), томатна паста (-20%) та короп (-16%).

Ціни на продукти до Різдвяного столу

Для розрахунку індексу "різдвяного кошика" експерти BRDO використовували актуальні ціни великих провольчих мереж з національним покриттям. До аналізу включено продукти, необхідні для приготування 12 традиційних різдвяних страв: куті, узвару, пісного борщу і голубців, тушкованої капусти, квасолі, маринованих грибів, печеного коропа, оселедця, пампухів, різдвяного калача та вареників із капустою.

Раніше повідомлялося, що вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.

До того стало відомо, що вартість новорічного столу для української сім'ї з чотирьох осіб цього року зросте майже на чверть порівняно з 2023 роком і обійдеться в 3 594 грн.

Автор: 
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Топ коментарі
+7
За Мосейчук переживаю....
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24.12.2024 19:29
+6
Что-то Натаху Мосийчук с борщём не слыхать ? Помнится при проклятом Порошенко она сильно возмущалась, дороговизной борща , для трудящихся !
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24.12.2024 21:06
+4
Олені, де ви бачили дещеву пасту? і як загальний відсоток став 22?
Привіт зекоманді!
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24.12.2024 20:47
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За Мосейчук переживаю....
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24.12.2024 19:29 Відповісти
так, капуста дорога. і цибуля.
мосійчукчкі похєр
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24.12.2024 21:01 Відповісти
Може вже наїлася борща?
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25.12.2024 06:26 Відповісти
Пенсія зросла на 8% відсотків,якже так Шморгаль рахує ? Може йому потрібно другий клас початкової школи пройти !
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24.12.2024 21:11 Відповісти
У кого вона зросла?)) То окремі категорії. Всім не піднімали.
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25.12.2024 08:06 Відповісти
Олені, де ви бачили дещеву пасту? і як загальний відсоток став 22?
Привіт зекоманді!
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24.12.2024 20:47 Відповісти
БРЕХНЯ!!!!!!!
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24.12.2024 21:03 Відповісти
Что-то Натаху Мосийчук с борщём не слыхать ? Помнится при проклятом Порошенко она сильно возмущалась, дороговизной борща , для трудящихся !
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24.12.2024 21:06 Відповісти
Вже нема трудящихся,зараз трутні ЗЕ,раби ТЦК і ухилянти,якось так😭🤑
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24.12.2024 21:22 Відповісти
Нафіга стільки жерти?
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24.12.2024 21:11 Відповісти
скумбрію жріть з холодною мівіною і буде вам щастя
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24.12.2024 21:34 Відповісти
Ще і коту лишиться.
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24.12.2024 22:58 Відповісти

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