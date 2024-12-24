Вартість молочної сировини за пів року зросла на 40%. Які причини

Із червня 2024 року ціни на молочну сировину зросли на 40% або на 6 грн/кг і станом на кінець листопада становили 20 грн/кг. Такі умови не можуть не штовхати вартість молочної продукції на полицях.

Про це в інтерв’ю "БізнесЦензору" повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур.

"На кінець листопада ціна становила 20 грн/кг. За таких умов ціна молочної продукції на полиці не може не змінюватися. Можу сказати, що вже не перший місяць збільшення цін молочної продукції не компенсує витрат на їх виробництво. Переробні підприємства зараз знаходяться у досить складному становищі", – зазначив він.

За словами Дідура, головною причиною стрімкого зростання цін на молоко, окрім війни, є дефіцит молока в країні. Зокрема, скорочується поголівʼя корів. Наприклад, на кінець 2024 року воно складає 1,26 млн голів. Водночас, за прогнозами аналітиків, у 2025 воно складатиме 1,18 млн, а у 2026 році – 1,14 млн голів.

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Як наслідок, виробництво молока теж продовжує зменшуватися: з 7,3 млн тонн у 2024 році до прогнозованих 7,1 млн тонн у 2025-му.

"Водночас зросла закупівля сирого молока переробними підприємствами (3,2 млн тонн у 2025 році), але це не змінює ситуацію з дефіцитом сировини, яка залишається гострою і обумовлює зростання закупівельної ціни. Крім того, на стан українського молочного ринку впливає ситуація на ринку світовому, а її не назвеш сприятливою. Все це призводить до зростання закупівельних цін на молоко", – пояснив виконавчий директор СМПУ.

Зупинити кризу та збити ціни допоможе подолання дефіциту молочної сировини в Україні. Для цього, наголошує Дідур, потрібно бюджетне стимулювання нарощування поголів’я корів та обсягів виробництва молока високотоварними молочними фермами.

Інструментами для цього може бути зокрема забезпечення виплати бюджетної дотації за приріст поголів’я корів власного відтворення. СМПУ розробила механізм реалізації цієї пропозиції.

Детальніше про це читайте в інтерв’ю "Зростання цін молочної продукції не компенсує витрат на їх виробництво, – Арсен Дідур".