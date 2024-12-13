Росіянам наступного року на 20% піднімуть ціни на поїздки за кордон

Наступного року вартість закордонних турів для росіян збільшиться на 20%. Насамперед це пов'язано з обвалом рубля.

Про це повідомив гендиректор туристичного оператора Tez Tour Воскан Арзуманов, передає The Moscow Times.

"На скільки зріс курс долара, на стільки в рублях подорожчали тури. Ціни намагаємось усілякими силами, умовляннями залишити у валюті на торішньому рівні. На жаль, поки це дуже погано виходить", – сказав Арзуманов.

За його прогнозом, наступного року зростання вартості турів у валюті становитиме 10%, тоді як минулого року ціни підвищилися на 8%.

"Якщо у валюті тури подорожчають на 10%, то в рублях – ще на 10%, разом вже 20%", – пояснив Арзуманов.

Він розповів, що в 2023 році середній пакет на людину коштував 170 тис. руб., а цього року вже 185 тис. руб., і якщо динаміка валютного курсу збережеться, то 2025 року сума становитиме 200 тис. руб.

В Асоціації туроператорів Росії погоджувалися, що вартість закордонного відпочинку на 80% залежить від курсу валюти.

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Водночас більшість мешканців Росії (80%) не можуть дозволити собі відпочинок усередині країни, з'ясувало раніше Агентство стратегічних ініціатив.

Раніше повідомлялося, що в Росії замість "курортного збору" може з'явитися "туристичний податок". Новий податок планується запровадити вже наступного року.

Спочатку ставка складе 1% вартості проживання, але надалі вона збільшуватиметься на один процентний пункт і до 2029 року складе вже 5%.

У жовтні стало відомо, що росіян, які виїжджають за кордон, хочуть обкласти збором, який став би аналогом "експортного мита" на виїзний туризм.

Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося відтоді як Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 листопада внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

Зрештою, 26 листопада рубль вкотре оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Центробанк РФ встановив офіційний курс долара США на 27 листопада на рівні 105,0604 руб. за день російська валюта втратила 1,2% вартості. Офіційний курс євро упав нижче позначки 110 руб.