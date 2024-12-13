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Картопля в Україні за тиждень подорожчала на 22%. За рік ціни зросли на 85%

Скільки коштує картопля в Україні?

На ринку картоплі в Україні цього тижня активізувалася торговельно-закупівельна діяльність, і за умов збільшення попиту фермери продовжують підвищувати відпускні ціни.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, зараз ціни на картоплю знаходяться в діапазоні 22-30 грн/кг, що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.

Активізацію торгової активності оператори ринку пов'язують із збільшенням зацікавленості оптових компаній та роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період новорічних свят.

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При цьому не виключається ймовірність подальшого зростання цін у даному сегменті, однак різкого подорожчання не очікується.

На сьогоднішній день картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Таке значне підвищення ціни обумовлено скороченням виробництва картоплі в Україні цього року. Головною причиною спаду виробництва стала посуха, яка спостерігалася практично у всіх основних регіонах вирощування картоплі в літній період.

Раніше повідомлялося, що більшість виробників картоплі в Україні цьогоріч недоотримали до 30% урожаю, відтак на ринку відчувається дефіцит цього продукту.

Наприкінці жовтня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що наразі немає підстав прогнозувати зростання цін на картоплю до 50 грн за кілограм, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.

Однак уже у вересні Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.

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Топ коментарі
+17
Мосійчучкаааааааа! Каравууууул! На пів вареника не витсачаєєєєєє! Чого мовчиш, курва ОПівська? А що з борщовим нобором коїться - то ктастрофа! Мосєйчучкааааа! Ти де? Чи язик міцно застряг між "булками" дєрьмака і ширми його найвеличнішої?
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13.12.2024 20:58
+10
Помидоры в Голландии 1 евро - в Украине 3-4 евро.
Огурцы в Голландии 1 евро - в Украине 3 евро.
********* в Голландии 75 центов - в Украине 2 евро.
Какого???
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13.12.2024 21:16
+7
та це чиста спекуляція. на півдні не вродило, а на заході її повно - от і деруть людей як липку
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13.12.2024 20:55
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та це чиста спекуляція. на півдні не вродило, а на заході її повно - от і деруть людей як липку
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13.12.2024 20:55 Відповісти
там де її повно, селяни просто не садили, бо минулого року чисто знущаючись давали за картоплю таку ціну що не покривала витрати.
тому у селян для себе вона є, а на продаж хер собачий.
ну нічого контрабандою з бульбашії навезуть.
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13.12.2024 21:23 Відповісти
якщо 50 раз кропити, то звичайно будуть витрати
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13.12.2024 22:13 Відповісти
А мені картопля не по кишені з моєю пенсією!
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13.12.2024 20:57 Відповісти
Мосійчучкаааааааа! Каравууууул! На пів вареника не витсачаєєєєєє! Чого мовчиш, курва ОПівська? А що з борщовим нобором коїться - то ктастрофа! Мосєйчучкааааа! Ти де? Чи язик міцно застряг між "булками" дєрьмака і ширми його найвеличнішої?
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13.12.2024 20:58 Відповісти
До неї марно звертатися, вона червону та чорну ікру заплітає і цух не дує! А може й дує, тому і ікру їсть!😁
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13.12.2024 21:03 Відповісти
Вона зреклась того борщу😁
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13.12.2024 21:06 Відповісти
не подобається не купуйте... Чому не верещите про ціни на гречку рис...вершкове масло , мясо, сало, сир і т.д. Вереск стоїть майже тільки на одну картоплю...Ціна на бараболю класна і чекаємо на більшу ціну...Більше 30 років продавали за безцінь селяни, чим рятували бідних містян, рятуючи містян села повимирали.... Бо не стало тих гречкосіїв, які тримали 2-3-4 корівки і порали до гектара картоплі...як діток виростили...померли..похворіли...а дітки плюнули на землю та й у місто.. У 15 році щоб збити ціну на картоплю її завозили з рашфашистської підорації
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14.12.2024 05:13 Відповісти
Якщо в тебе пам'ять рибки гупі - ти не зрозумієш мій допис
Якщо тобі не відомо, що таке сарказ - ти не зрозумієш мій допис
Якщо ти дитина або маєш дитяче уявлення про світ - ти не зрозумієш мій допис
Якщо ти прихильник "нових ліц, то ти добре зрозумієш мій допис, але будеш натякати на заангажованість опонента, маніпулювати фактами та тиснути на почуття.

Якось так. Обирай що подобається, мені твій вибір не цікавий. Гарного дня!
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14.12.2024 18:57 Відповісти
- Бабуля ! По скільки картопля?
- По 50
- Так вчора ж було по 25?
- Так доляр же зростає...!
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13.12.2024 20:59 Відповісти
і шо тут смішного ?

якщо вчора бабуся на суму реалізації своєї картоплі могла купити одну кількість імпортованих товарів, то чому вона має сьогодні купити вдвічі менше тих же товарів ?
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13.12.2024 21:23 Відповісти
так це ж не анекдот....
Мені теж не до сміху!
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14.12.2024 09:20 Відповісти
Скоро пенсіонери кропиву з лободою будуть жерти, та жуків з ящирками ловити! 🤬
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13.12.2024 21:01 Відповісти
Ну хоть поржом то!
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13.12.2024 21:05 Відповісти
Ти ,лайно собаче, чому хамиш?
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13.12.2024 21:12 Відповісти
Ти на що це натякаєш?
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13.12.2024 21:07 Відповісти
Хто тре коменти, у того на долонях ростиме волосся!
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13.12.2024 21:08 Відповісти
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13.12.2024 21:19 Відповісти
😁
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13.12.2024 21:13 Відповісти
Не звездите вы. Буквально на прошлой неделе купил две сетки на киевском рынке с машины по 18грн. А вы хоть по 100 покупайте в ресторанах.
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13.12.2024 21:15 Відповісти
Рекомендую перевесить те сетки
я так тоже купил-по итогу недовес 20 процентов
получилось как у всех)
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13.12.2024 22:02 Відповісти
Помидоры в Голландии 1 евро - в Украине 3-4 евро.
Огурцы в Голландии 1 евро - в Украине 3 евро.
********* в Голландии 75 центов - в Украине 2 евро.
Какого???
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13.12.2024 21:16 Відповісти
транспортна складова
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13.12.2024 21:24 Відповісти
Тут не только транспортная, еще ТЦКшная, налоговая, монопольная, ермаковская...
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13.12.2024 21:30 Відповісти
В сентябре нужно было покупать картоплю, по 10грн/кило была.
Хотя я сейчас реально подафигел - кабачки, мать вашу галимые кабачки уже за 150грн/кило перевалили😳🤪🤔😡🥺
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13.12.2024 21:19 Відповісти
Кабачки по 150, це для любителів робити заготовки на зиму взимку.)
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13.12.2024 21:22 Відповісти
Та в жопу ці кабачки!

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13.12.2024 21:45 Відповісти
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13.12.2024 22:11 Відповісти
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13.12.2024 23:31 Відповісти
Ну русне да, туда. Хотя они по бутылкам больше 😁
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14.12.2024 13:06 Відповісти
А масло і твердий сир по 500 - це не дорого?
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13.12.2024 21:21 Відповісти
Україна готова постачати продовольство до Сирії, - міністр агрополітики Коваль
Джерело: https://censor.net/ua/n3525031
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13.12.2024 21:30 Відповісти
А продовольство це тільки картопля? Наприклад мені її взагалі лікарі заборонили їсти. Вона для мене шо є шо немає.
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13.12.2024 22:29 Відповісти
що ти брешеш?
шо то за хвороба, шо забороняє картоплю?
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13.12.2024 22:43 Відповісти
Називається цукровий діабет, якщо ти не знав. Почитай. Там одну картошину на декілька днів можна, а краще взагалі не її їсти.
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13.12.2024 23:18 Відповісти
Тільки на Цензорі можна побачити, як два Гриші сперечаються про картоплю для Сирії.

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14.12.2024 00:18 Відповісти
А де ти побачив, що хтось сперечається?
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14.12.2024 08:21 Відповісти
Монополія
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13.12.2024 21:32 Відповісти
В мене дача в звичайному селі. У людей в цьому році картопля як горох. Тому мабуть і така дорога..
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13.12.2024 22:27 Відповісти
Беріть тисячу. А краще одразу картоплею беріть.

Уїбани тупоголові...
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14.12.2024 00:25 Відповісти

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