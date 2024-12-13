Картопля в Україні за тиждень подорожчала на 22%. За рік ціни зросли на 85%
На ринку картоплі в Україні цього тижня активізувалася торговельно-закупівельна діяльність, і за умов збільшення попиту фермери продовжують підвищувати відпускні ціни.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
Так, зараз ціни на картоплю знаходяться в діапазоні 22-30 грн/кг, що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.
Активізацію торгової активності оператори ринку пов'язують із збільшенням зацікавленості оптових компаній та роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період новорічних свят.
При цьому не виключається ймовірність подальшого зростання цін у даному сегменті, однак різкого подорожчання не очікується.
На сьогоднішній день картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Таке значне підвищення ціни обумовлено скороченням виробництва картоплі в Україні цього року. Головною причиною спаду виробництва стала посуха, яка спостерігалася практично у всіх основних регіонах вирощування картоплі в літній період.
Раніше повідомлялося, що більшість виробників картоплі в Україні цьогоріч недоотримали до 30% урожаю, відтак на ринку відчувається дефіцит цього продукту.
Наприкінці жовтня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що наразі немає підстав прогнозувати зростання цін на картоплю до 50 грн за кілограм, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.
Однак уже у вересні Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.
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тому у селян для себе вона є, а на продаж хер собачий.
ну нічого контрабандою з бульбашії навезуть.
Якщо тобі не відомо, що таке сарказ - ти не зрозумієш мій допис
Якщо ти дитина або маєш дитяче уявлення про світ - ти не зрозумієш мій допис
Якщо ти прихильник "нових ліц, то ти добре зрозумієш мій допис, але будеш натякати на заангажованість опонента, маніпулювати фактами та тиснути на почуття.
Якось так. Обирай що подобається, мені твій вибір не цікавий. Гарного дня!
- По 50
- Так вчора ж було по 25?
- Так доляр же зростає...!
якщо вчора бабуся на суму реалізації своєї картоплі могла купити одну кількість імпортованих товарів, то чому вона має сьогодні купити вдвічі менше тих же товарів ?
Мені теж не до сміху!
я так тоже купил-по итогу недовес 20 процентов
получилось как у всех)
Огурцы в Голландии 1 евро - в Украине 3 евро.
********* в Голландии 75 центов - в Украине 2 евро.
Какого???
Хотя я сейчас реально подафигел - кабачки, мать вашу галимые кабачки уже за 150грн/кило перевалили😳🤪🤔😡🥺
Джерело: https://censor.net/ua/n3525031
шо то за хвороба, шо забороняє картоплю?
Уїбани тупоголові...