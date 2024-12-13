Картопля в Україні за тиждень подорожчала на 22%. За рік ціни зросли на 85%

На ринку картоплі в Україні цього тижня активізувалася торговельно-закупівельна діяльність, і за умов збільшення попиту фермери продовжують підвищувати відпускні ціни.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, зараз ціни на картоплю знаходяться в діапазоні 22-30 грн/кг, що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.

Активізацію торгової активності оператори ринку пов'язують із збільшенням зацікавленості оптових компаній та роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період новорічних свят.

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При цьому не виключається ймовірність подальшого зростання цін у даному сегменті, однак різкого подорожчання не очікується.

На сьогоднішній день картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Таке значне підвищення ціни обумовлено скороченням виробництва картоплі в Україні цього року. Головною причиною спаду виробництва стала посуха, яка спостерігалася практично у всіх основних регіонах вирощування картоплі в літній період.

Раніше повідомлялося, що більшість виробників картоплі в Україні цьогоріч недоотримали до 30% урожаю, відтак на ринку відчувається дефіцит цього продукту.

Наприкінці жовтня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що наразі немає підстав прогнозувати зростання цін на картоплю до 50 грн за кілограм, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.

Однак уже у вересні Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.