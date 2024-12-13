"Оператор тилу" не зміг провести торги на закупівлю продуктів за пілотною моделлю. Не було пропозицій

Закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – не зміг провести торги на закупівлю продуктів за пілотною моделлю.

Про це йдеться в повідомленні ДОТ.

Там нагадали, що нещодавно були оголошені закупівлі харчування на 2025 рік за пілотною моделлю. Вона передбачає ряд змін, зокрема:

відбір виробників на окремі групи товарів планується через закупівельні майданчики;

укладення тристоронніх угоди: ДОТ-постачальник-виробник;

відвантаження відбуватиметься через розподільчі центри, де здійснюватиметься вхідний та вихідний контроль якості;

здійснення регулярних аудитів потужностей виробників та постачальників.

"Сьогодні мав відбутися перший етап – аукціон, за результатами якого мав бути відібраний постачальник. Проте він не відбувся, оскільки зі сторони операторів ринку жодна пропозиція не була надана", – сказано в повідомленні.

Із метою з'ясування всіх обставин та ухвалення подальших рішень ДОТ уже зібрав зворотній зв'язок з ринку, і наразі опрацьовується фідбек.

"З огляду на це пілотна модель буде оновлена та в такому вигляді буде поширена тільки в Києві та Київській області", – додали в ДОТ.

Там додали, що незабаром торги будуть переоголошені.

У 2025 році паралельно діятимуть дві моделі постачання продуктів харчування: пілотна та поточна.

Читайте також: Міноборони обіцяє збільшити закупівлі фермерської продукції для ЗСУ

Як повідомлялося, у вересні "Державний оператор тилу" презентував потенційним постачальникам, виробникам та дистриб'юторам нову модель забезпечення харчуванням Збройних Сил України, яка запрацює як пілотний проєкт в кількох областях України в 2025 році.

Наприкінці листопада повідомлялося, що "Державний оператор тилу" розпочав закупівлі продуктів для військових на перше півріччя 2025 року. Добова вартість харчування для одного бійця становитиме 155 грн, що на 15,6 грн більше, ніж цьогоріч.

Раніше стало відомо, що "Державний оператор тилу" планує опублікувати на своєму сайті список постачальників, до яких застосовані обмежувальні заходи.

До того повідомлялося, що "Державний оператор тилу" розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.

Перед тим стало відомо, що "Державний оператор тилу" ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для Збройних Сил України до 100% її вартості.