"Укртелеком" з нового року підвищує тарифи на послуги телефонного зв’язку
Найбільший український оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" з 1 січня 2025 року збільшує тарифи на послуги фіксованого телефонного зв'язку та провідного радіо.
Про це йдеться в інформації компанії, передає Укрінформ.
Як повідомляється, з 1 січня вартість пакету "Простий" зросте з 195 до 255 грн на місяць. Тариф "Простий мінімальний" збільшиться зі 195 до 249 грн на місяць.
За пакет "Домашній базовий" клієнти платитимуть 325 грн на місяць замість 255 грн, а вартість тарифу "Домашній безлімітний" збільшиться до 329 грн з 255 грн.
Окрім того, з 1 січня зросте оплата за провідне радіо – з 145 грн до 189 грн на місяць.
Як повідомлялося, минулого разу "Укртелеком" підвищив плату за оптичний інтернет і фіксовану телефонію для домашніх користувачів з 1 березня.
19 листопада українські мобільні оператори придбали ліцензії на користування радіочастотним спектром. Тепер вони мають збільшити покриття мобільним зв'язком.
Раніше у спільній заяві мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell наголосили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть при максимальних зусиллях.
Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?"
Будь ласка, зачекайте...
https://apostrophe.ua/news/economy/finansy/2017-12-18/ukrtelekomu-prostili-milliardnyiy-dolg/116162
Но этого оказалось мало, Ахметов разворовал Укртелеком полностью, распродал помещения, вырезал и продал всю аппаратуру, все кабеля.
У меня украл кабель и телефон долгое время не работал. При этом начиляли абонплату.
Ахметов украл абонплату, но этого оказалось мало. После того, как был сделан перерасчет, оказалось, что Укртелеком мне должен деньги.
Но этого оказалось мало, долг Укртелекому мне чудесным образом превратился в мой долг Укртелекому. Ахметов продал эти долги и мне стали приходить письма с угрозами от коллекторской фирмы с требованием оплатить несуществующий долг.
Но этого оказалось мало и Ахметов поднял цены на связь и электроэнергию.
Но этого оказалось мало...
2. Стаціонарний телефон утруднює сліжку за пересуванням громадян.
3. З телефонами-автоматами вже покінчили.
Коли номер телефону вимагають мало не при кожній покупці,
чи поштовій операції це не теорія, а тотальний контроль.