"Укртелеком" з нового року підвищує тарифи на послуги телефонного зв’язку

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" з 1 січня 2025 року збільшує тарифи на послуги фіксованого телефонного зв'язку та провідного радіо.

Про це йдеться в інформації компанії, передає Укрінформ.

Як повідомляється, з 1 січня вартість пакету "Простий" зросте з 195 до 255 грн на місяць. Тариф "Простий мінімальний" збільшиться зі 195 до 249 грн на місяць.

За пакет "Домашній базовий" клієнти платитимуть 325 грн на місяць замість 255 грн, а вартість тарифу "Домашній безлімітний" збільшиться до 329 грн з 255 грн.

Окрім того, з 1 січня зросте оплата за провідне радіо – з 145 грн до 189 грн на місяць.

Як повідомлялося, минулого разу "Укртелеком" підвищив плату за оптичний інтернет і фіксовану телефонію для домашніх користувачів з 1 березня.

19 листопада українські мобільні оператори придбали ліцензії на користування радіочастотним спектром. Тепер вони мають збільшити покриття мобільним зв'язком.

Раніше у спільній заяві мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell наголосили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть при максимальних зусиллях.

Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?"