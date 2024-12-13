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радіо (52) зв’язок (219) телефон (404) Укртелеком (230)

"Укртелеком" з нового року підвищує тарифи на послуги телефонного зв’язку

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" з 1 січня 2025 року збільшує тарифи на послуги фіксованого телефонного зв'язку та провідного радіо.

Про це йдеться в інформації компанії, передає Укрінформ.

Як повідомляється, з 1 січня вартість пакету "Простий" зросте з 195 до 255 грн на місяць. Тариф "Простий мінімальний" збільшиться зі 195 до 249 грн на місяць.

За пакет "Домашній базовий" клієнти платитимуть 325 грн на місяць замість 255 грн, а вартість тарифу "Домашній безлімітний" збільшиться до 329 грн з 255 грн.

Окрім того, з 1 січня зросте оплата за провідне радіо – з 145 грн до 189 грн на місяць.

Як повідомлялося, минулого разу  "Укртелеком" підвищив плату за оптичний інтернет і фіксовану телефонію для домашніх користувачів з 1 березня.

19 листопада українські мобільні оператори придбали ліцензії на користування радіочастотним спектром. Тепер вони мають збільшити покриття мобільним зв'язком.

Раніше у спільній заяві мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell наголосили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть при максимальних зусиллях.

Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?"

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Топ коментарі
+7
Ахметов украл Укртелеком, взял кредит в Ощадбанке на покупку и не вернул его. Ему простили миллиард. Миллиард, ***, "простили"
https://apostrophe.ua/news/economy/finansy/2017-12-18/ukrtelekomu-prostili-milliardnyiy-dolg/116162
Но этого оказалось мало, Ахметов разворовал Укртелеком полностью, распродал помещения, вырезал и продал всю аппаратуру, все кабеля.
У меня украл кабель и телефон долгое время не работал. При этом начиляли абонплату.
Ахметов украл абонплату, но этого оказалось мало. После того, как был сделан перерасчет, оказалось, что Укртелеком мне должен деньги.
Но этого оказалось мало, долг Укртелекому мне чудесным образом превратился в мой долг Укртелекому. Ахметов продал эти долги и мне стали приходить письма с угрозами от коллекторской фирмы с требованием оплатить несуществующий долг.
Но этого оказалось мало и Ахметов поднял цены на связь и электроэнергию.
Но этого оказалось мало...
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13.12.2024 21:04
+3
Им кто то еще пользуется ?
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13.12.2024 20:13
+3
Ще б підняв ціни на патефони та фонографи!
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13.12.2024 20:21
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Им кто то еще пользуется ?
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13.12.2024 20:13 Відповісти
Я! Проводным радио!!!
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13.12.2024 21:27 Відповісти
Ще б підняв ціни на патефони та фонографи!
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13.12.2024 20:21 Відповісти
Вітаскоп Едісона. 1896 рік. Прогорів, бо для нього було знято тільки 20 фільмів.

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13.12.2024 21:05 Відповісти
Да все поднимают цену. И КС, и Водафон, и Лайф. Конкретно у Водафона сейчас минимальный тариф 210грн/4недели. И пох что тебе нужно в месяц пару раз позвонить и пару сотен Мб использовать - минимальный тариф это безлим внутри сети, 200 минут на другие сети и 25 Гб мобильного интернета. И это МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ БЛ@ДЬ ВАШУ МАТЬ. Вот нахуа мне 25 Гб и 200 минут на другие? А дешевле тарифа нет 🤔🤪😳😡😥
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13.12.2024 20:22 Відповісти
Как-то искал для мамы минимальный тариф с минимумом интернета.Нашел в Водафоне дешевую хрень ,которая задумана для смарт часов,что ли.И там 50 минут для звонков.На сайте его не предлагали,зайдите в салон Водафона.
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13.12.2024 20:35 Відповісти
Там ещё другой прикол работает, ну тупо не пополнять счёт. Сами месяц бесплатно предложат. Ну это если не важно по звонкам
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13.12.2024 22:38 Відповісти
Хто на контракті Vod,тариф не підняли,літом добавили Гб,на ньому років 18(ще з UMC) дуже зручно раз в рік оплатив і на рік забув і завжди дешевше діючих чи в 2006,чи 2024.
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13.12.2024 20:58 Відповісти
Ах да нових абонентів на старий тариф не підключають.тільки для тих що раніше на котнракті.
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13.12.2024 21:02 Відповісти
Так обладнанню і обслуговуючому персоналу пох** дзвоните ви чи ні. Зв'язок повинен просто працювати. А от для цього повинно цілодобово працювати обладнання.
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13.12.2024 21:13 Відповісти
Телеграми хоч не подорожали??
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13.12.2024 20:58 Відповісти
Ахметов украл Укртелеком, взял кредит в Ощадбанке на покупку и не вернул его. Ему простили миллиард. Миллиард, ***, "простили"
https://apostrophe.ua/news/economy/finansy/2017-12-18/ukrtelekomu-prostili-milliardnyiy-dolg/116162
Но этого оказалось мало, Ахметов разворовал Укртелеком полностью, распродал помещения, вырезал и продал всю аппаратуру, все кабеля.
У меня украл кабель и телефон долгое время не работал. При этом начиляли абонплату.
Ахметов украл абонплату, но этого оказалось мало. После того, как был сделан перерасчет, оказалось, что Укртелеком мне должен деньги.
Но этого оказалось мало, долг Укртелекому мне чудесным образом превратился в мой долг Укртелекому. Ахметов продал эти долги и мне стали приходить письма с угрозами от коллекторской фирмы с требованием оплатить несуществующий долг.
Но этого оказалось мало и Ахметов поднял цены на связь и электроэнергию.
Но этого оказалось мало...
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13.12.2024 21:04 Відповісти
Один мільярд? Чєпуха!

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13.12.2024 21:11 Відповісти
він ще існує???
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13.12.2024 21:22 Відповісти
На багатьох підприємствах навіть в Києві є
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13.12.2024 21:27 Відповісти
Буду радіво слухати. Якщо по "радіоточці" транслюватимуть аудіо версію марахвону - беру!!
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13.12.2024 21:26 Відповісти
Укртелеком - конченная контора с хамьём в офисе. Они ликвидируют станиционарную связь под видом "обрывов кабелей из-за строительства", а потом объявят, что эта услуга "не пользуется спросом" и закрывается.
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13.12.2024 21:27 Відповісти
Самі собі шкодять? Цікаво
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13.12.2024 21:29 Відповісти
1. Дешеві послуги нерентабельні.
2. Стаціонарний телефон утруднює сліжку за пересуванням громадян.
3. З телефонами-автоматами вже покінчили.
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13.12.2024 22:44 Відповісти
У них не дешеві послуги. Тобто вони мазохісти, працюють в мінус, самі у себе крадуть кабельні лінії з колодязів і при цьому все одно надають послуги. Звісно стаціонарний зв'язок зараз програє, але все одне він використовується. Про стеження за громадянами - то взагалі "теорія змови" - коли у кожного мабіла в кармані
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14.12.2024 01:16 Відповісти
Мобільний зв'язок дорожчий, отже - вигідніший.
Коли номер телефону вимагають мало не при кожній покупці,
чи поштовій операції це не теорія, а тотальний контроль.
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14.12.2024 07:48 Відповісти
Так не давайте номер - я нікому не надаю) Номер вимагають, щоб втюхівать вам рекламу, а не слідкувати) Послухайте: мобільний та стаціонарний зв'язок це різні речі, до чого тут вигідно/не вигідно? Ну тобто вони мазохісти: працюють як альтруїсти нічого не заробляючи
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14.12.2024 15:17 Відповісти
Тариф піднімають, а фіксований зв'зок під час відключення електрики вже не працює, а ранішь працював. Пропонують альтернативний зв'язок, тобто сотовий, за ті ж гроші. Виходить в підсумку голий телефонний зв'язок, без нічого за 250грн.Ахметов і не подавиться. Головний "благодійник" країни, за чужі гроші, із Монако.
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14.12.2024 09:29 Відповісти

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