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У Росії заблокували Viber

У Росії заблокували Viber

Роскомнагляд заблокував месенджер Viber на території Росії.

Про це повідомляє російське видання Коммерсант.

Як зазначається, у відомстві пояснили, що рішення ухвалене у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства, що стосуються запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення та продажу наркотиків.

Обмеження доступу в Роскомнагляді пояснили також розміщенням протиправної інформації.

Як повідомлялося, на початку серпня Роскомнагляд обмежив доступ до месенджера Signal на території Росії.

На початку грудня в Росії проводилися навчання з перевірки безпеки та стійкості рунету на випадок відключення від глобальної мережі.

У вересні повідомлялося, що Росію можуть позбавити права реєструвати нові інтернет-домени. Так, міжнародна організація ICANN, відповідальна за реєстрацію доменів верхнього рівня (наприклад, .online, .yandex), у новому звіті підтвердила, що заявники зобов'язані дотримуватися санкцій США.

До того стало відомо, що платформа для створення сайтів Wix заблокує російським громадянам доступ до своїх сервісів. Обмеження набудуть чинності 12 вересня й торкнуться як безкоштовних, так і преміум-акаунтів.

У червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій. Із 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.

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Оце новина. Я думав, на болотах вже весь інтернет поблокували, рутуб там лишився, вконактє і телеграм, а там ще й вайбер був.
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13.12.2024 19:24 Відповісти
в них ще пейсбук працює...
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13.12.2024 20:18 Відповісти

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