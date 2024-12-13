Вимагав мільйон доларів хабара: Голову Госпсуду Львівської області арештували із заставою у 20 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для судді Господарського суду Львівської області Василя Артимовича у вигляді тримання під вартою до 10 лютого 2025 року з альтернативою внесення 20 млн грн застави.

Таке рішення 13 грудня ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак, повідомляє "Слово і діло".

Детектив НАБУ і прокурор САП просили заарештувати Артимовича із альтернативою внесення застави у більшому розмірі – 30 млн грн.

За версією слідства, Артимович, який на час вчинення злочину обіймав посаду голова Госпсуду Львівщини, та колишній голова суду Михайло Юркевич пообіцяли підприємцю за хабар у розмірі $1 млн забезпечити ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Госпсуду. Фігурантам встигли передати перший транш у розмірі $75 тис.

Прокурор під час судового засідання розповів, що $20 тисяч із цієї суми знайшли в одного з суддів Західного апеляційного Господарського суду, а ще $7,5 тис. – у ексголови Госпсуду Львівщини Юркевича, який теж підозрюється в цій справі. Решту суми ще не знайшли. Прокурор додав, що НАБУ і САП розслідують інші епізоди, пов'язані з цією справою.

Захист заперечував проти задоволення клопотання. Адвокати стверджували, що наразі Артимович сам склав з себе повноваження голови суду, що підтримали на зборах суддів. А Вища рада правосуддя відсторонила його від розгляду справ до 9 лютого 2025 року. На їх думку, ризики перешкоджання слідству відсутні, а розмір застави – непомірний.

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Як повідомлялося, раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило чинного та колишнього голів Господарського суду Львівської області на вимаганні від представника приватної компанії неправомірної вигоди у розмірі $1 мільйон. 9 грудня їм повідомили про підозру.



