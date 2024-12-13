ДБР повідомило банкірам про підозру у справі виведення з "Мегабанку" нерухомості на 260 мільйонів

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило шести особам про підозру у розтраті нерухомого майна одного із банків та підроблення і використання підроблених документів та печатки банку (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).

Йдеться про колишнього директора відділення банку, приватного нотаріуса та трьох представників компаній-нерезидентів, їх затримано, наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Місце перебування ще однієї підозрюваної особи наразі не встановлено, зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора не називають назву банку. Проте обставини справи свідчать, що йдеться про харківський "Мегабанк", визнаний неплатоспроможним у червні 2022 року.

За даними слідства, у січні 2022 року, невстановлені на даний час особи, залучили приватного нотаріуса та одного з підозрюваних і організували підроблення довіреностей від імені засновників компаній-нерезидентів, пов’язаних з РФ.

"Достовірно знаючи, що банк є проблемним, підозрювані використали ці підроблені документи та організували укладення низки удаваних іпотечних та інших договорів під виглядом залучення 12 млн євро до капіталу банку", – зазначається у повідомленні.

У березні 2023 року Офіс генпрокурора повідомляв, що суд арештував нерухомість "Мегабанку" вартістю понад 360 млн грн, незаконно виведену з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Однак тепер в Офісі генпрокура уточнили, що вже у червні 2023 року арешт з цієї нерухомості зняли. За даними слідства, для цього підозрювані використали підроблені штамп та повідомлення до банку. Після цього вони уклали удавані договори купівлі-продажу майна фінустанови вартістю 361 млн грн.

"Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику банку, а також двох іноземних компаній щодо яких рішенням РНБО застосовано санкції, оскільки вони пов’язані з російським букмекером", – зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора не уточнюють, про які компанії йдеться, уточнивши, що з однієї з них Міністерство юстиції через суд стягнуло в дохід держави цінні папери та кошти на суму понад 1,8 млрд грн. Тож, ймовірно, йдеться про компанію Royal Pay Europe, пов’язану з російським букмекером 1xBet, у якої Вищий антикорупційни суд наприкінці травня конфіскував держоблігації та кошти на загалну суму майже 2 млрд грн.

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Нагадаємо, 2 червня 2022 року Нацбанк ухвалив рішення віднести "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних, а 21 липня того ж року вирішив ліквідувати банк.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.