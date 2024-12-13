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монети (171) НБУ (9054) диджиталізація (34)

Нацбанк випустив квадратну монету, присвячену цифровізації. ФОТО

НБУ випустив квадратну монету, присвячену цифровізації України

Національний банк України присвятив пам'ятну монету досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Назва нової пам'ятної монети зі срібла – "Цифрова держава".

На аверсі монети "Цифрова держава" в центрі композиції розміщено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею.

Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об'єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне об'єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що додатково підкреслює технологічну єдність країни.

На реверсі зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду, у якому зашифрована назва Ukraine (ліворуч вертикально), яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр.

Унизу праворуч зазначено напис "Цифрова держава", на який наведено стилізований курсор комп`ютерної "мишки". Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни.

Дизайн монети створив художник Андрій Сагач.

Монета має номінал 10 грн, виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Гурт монети – гладкий. Тираж – до 7 500 штук.

Монета "Цифрова держава"
Монета "Цифрова держава"
Монета "Цифрова держава"

Автор: 
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Топ коментарі
+13
Нацбанк випустив квадратну монету Джерело: https://biz.censor.net/n3524994
***********
Верховна Рада прийняла закон, що в Україні автомобілі будуть мати квадратні колеса.

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13.12.2024 18:31
+12
Своєчасно, мабуть сотні тисяч на розробку витратили, чем би дитя не тішилося, аби нову схему розробило
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13.12.2024 18:30
+8
Що за хвороба - всюди впихувати слово "цифровий", нібито це магічне (для неуків) слово врятує низький рівень розвитку технологій, промисловості, тощо. Це ж треба - "цифрова держава", але жодної мікросхеми, ані цифрової, ані аналогової не розробляємо і виробляємо, не кажучи про комп'ютери, смартфони, роботизовані підприємства. Ті ж "IT-шники" працюють переважно "на експорт" на всьому імпортному, чим вихваляємося?
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13.12.2024 18:53
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Своєчасно, мабуть сотні тисяч на розробку витратили, чем би дитя не тішилося, аби нову схему розробило
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13.12.2024 18:30 Відповісти
не вгадав, кацапський тролю, витрачено 100500 мільйонів мільярдів
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13.12.2024 23:54 Відповісти
Нацбанк випустив квадратну монету Джерело: https://biz.censor.net/n3524994
***********
Верховна Рада прийняла закон, що в Україні автомобілі будуть мати квадратні колеса.

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13.12.2024 18:31 Відповісти
така собі "квадратура нацбанку" на тему числа π круглої гривні.
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13.12.2024 18:32 Відповісти
Монета на честь електронних грошей, які повинні покінчити з готівкою.
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13.12.2024 18:34 Відповісти
Електронні гроші вже давно є в тебе на картці.
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13.12.2024 18:41 Відповісти
І що з того? Основні гроші у банківській скриньці.
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13.12.2024 18:49 Відповісти
Ще треба випустити монету в честь зломаної Дії і злитих особистих даних українців.
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13.12.2024 18:41 Відповісти
Особисті дані зливали через поліцейські планшети на окупованих територіях, ніякі дії ламати не було потреби.
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13.12.2024 18:43 Відповісти
Це теж треба було передбачити.
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13.12.2024 18:48 Відповісти
Трикутну монету. На честь "Наполеонізації"
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13.12.2024 19:25 Відповісти
Кінь квадратний в кубі
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13.12.2024 18:43 Відповісти
Сфєрічєскій конь в вакуумє.

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13.12.2024 18:50 Відповісти
Час випускати монету "криптовалюта". Золоту, кілограмову, виставити на продаж у магазині нацбанка. Готівку з картки списувати як при продажу нормальної монети. Всім хто купить нічого не висилати. Бо криптовалюта не є чимось фізичним, хай доводять, що геть зовсім нічого не отримали за свої гроші.
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13.12.2024 18:46 Відповісти
Слідуюча монета буде з діркою.
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13.12.2024 18:49 Відповісти
"Це ж уже було!" (с) Це древня традиція, - ракушки каурі (в якості грошей) і китайські монети колись носили на мотузочках для зручності. Нашу срібну гривню теж носили на гриві (на шиї).

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13.12.2024 18:56 Відповісти
Що за хвороба - всюди впихувати слово "цифровий", нібито це магічне (для неуків) слово врятує низький рівень розвитку технологій, промисловості, тощо. Це ж треба - "цифрова держава", але жодної мікросхеми, ані цифрової, ані аналогової не розробляємо і виробляємо, не кажучи про комп'ютери, смартфони, роботизовані підприємства. Ті ж "IT-шники" працюють переважно "на експорт" на всьому імпортному, чим вихваляємося?
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13.12.2024 18:53 Відповісти
Хвороба називається - МАРАЗМ.
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13.12.2024 19:23 Відповісти
Залишилось мільярд срібних дерев відлити і ще кілька сотень тисяч захисників України...
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13.12.2024 19:11 Відповісти
А ці от нЄх** дЄлать одно монети штампують...
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13.12.2024 19:20 Відповісти
"як там справи на роботі? -
та все так же. Кругле носим, квадратне - котим"
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13.12.2024 19:23 Відповісти
Пф... А бухгалтери як возили готівку по 4,5 мільйонів Євро в багажниках - так і будуть возити
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13.12.2024 19:29 Відповісти
Эх, сюда б поца на реверс с надписью " я вам ще дам 1000"...
А эту куй где купите, мну и тут чуток капнет, бо мало...
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13.12.2024 19:33 Відповісти
Це, коли зєлю потягнуть до прокурора, ця монета в нього буде неспростовний доказ, що він - дебіл непідсудний. Хитрий, гадьониш...
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13.12.2024 21:39 Відповісти
Це має символізувати, що досягнення України у сфері цифрових технологій та інновацій таке ж безглузде, як квадратна монета?
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13.12.2024 21:42 Відповісти
Чип відеокарти Nvidia ?
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14.12.2024 00:15 Відповісти

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