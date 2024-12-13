Не знайшли покупців: "Українське дунайське пароплавство" не змогло продати свій морський флот

Перший аукціон із продажу шести морських суден державної компанії "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) не відбувся через відсутність заявок від учасників.

Про це пише галузеве видання Ukrainian Shipping Magazine (USM) із посиланням на сторінку аукціону.

УДП виставляло на продаж шість суден одним лотом зі стартовою ціною 440 млн грн.

У державній компанії підтвердили, що аукціон не відбувся.

"Покупці, напевно, вичікують ще більшого зниження цін. Ми вийшли з пропозицією реалізації морського флоту ще пів року тому. Через бюрократичну тяганину (не з вини підприємства) втратили час, та клієнтів, які цікавилися покупкою. Тепер маємо те, що маємо. Те, що перший аукціон не пройшов – не катастрофічно. Перший аукціон – це сигнал ринку, що УДП справді готове продавати. Адже було багато розмов, що нам не дозволять продаж чисто з політичних причин", – прокоментували підсумки аукціону в УДП.

На запитання, чи розглядає підприємство варіант продажу суден окремо, а не єдиним лотом, в УДП відповіли, що аналізують різні варіанти.

"Держава має отримати справедливу ціну за актив. Якщо наразі немає пропозицій, зачекаємо. Продавати нижче за балансову вартість ми точно не збираємося", – додали в УДП.

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Як повідомлялося, "Українське Дунайське пароплавство" вирішило розпродати свій морський флот, виставивши на аукціон одразу шість суден.

Але із шести суховантажів лише два ("Вилково" та "Ізмаїл") відремонтовані і мають всі документи для початку роботи. Інші чотири – "Татарбунари", "Віана-ду-Каштелу", "Кілія" та "Рені" – у неробочому стані й багато років перебувають у відстої.

Нагадаємо, ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" у 2023 році отримало рекордний в історії прибуток у розмірі 719 млн грн.