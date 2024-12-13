Наглядову раду "Укренерго" очолив колишній міністр закордонних справ Данії

Наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала своїм головою незалежного представника Єппе Кофода, а його заступником – представника держави Анатолія Гулея.

Відповідне рішення ухвалили на першому засіданні наглядової ради, яке відулося 12 грудня, повідомляє пресслужба компанії.

Крім того, наглядова рада створила комітети з питань аудиту, з призначень і визначення винагороди, з інвестицій та стратегії, та визначилася з їхніми керівниками.

Як повідомлялося, загалом оновлена наглядова рада НЕК "Укренерго" складається з 7 осіб: чотирьох незалежних членів, обраних за результатами конкурсу, і трьох представників держави.

У якості предстваників держави до складу наглядової ради призначені:

Юрій Бойко – вже був членом наглядової ради "Укренерго" у попередньому складі. Також є радником прем’єр-міністра з питань енергетики;

Анатолій Гулей – голова правління ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа". Упродовж 2007-2010 років був головою правління "Ощадбанку", має понад 20 років досвіду роботи у банківській сфері;

Олексій Нікітін – обіймав посаду директор з комерції ПрАТ "Укргідроенерго". Також працював у відділі розвитку ринку електроенергії "Укренерго".

У якості незалежних членів до наглядової ради "Укренерго" обрані: