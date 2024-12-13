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наглядова рада (548) Укренерго (1899) Кофод (1)

Наглядову раду "Укренерго" очолив колишній міністр закордонних справ Данії

кофод

Наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала своїм головою незалежного представника Єппе Кофода, а його заступником – представника держави Анатолія Гулея.

Відповідне рішення ухвалили на першому засіданні наглядової ради, яке відулося 12 грудня, повідомляє пресслужба компанії.

Крім того, наглядова рада створила комітети з питань аудиту, з призначень і визначення винагороди, з інвестицій та стратегії, та визначилася з їхніми керівниками.

Як повідомлялося, загалом оновлена наглядова рада НЕК "Укренерго" складається з 7 осіб: чотирьох незалежних членів, обраних за результатами конкурсу, і трьох представників держави.

У якості предстваників держави до складу наглядової ради призначені:

  • Юрій Бойко – вже був членом наглядової ради "Укренерго" у попередньому складі. Також є радником прем’єр-міністра з питань енергетики;
  • Анатолій Гулей – голова правління ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа". Упродовж 2007-2010 років був головою правління "Ощадбанку", має понад 20 років досвіду роботи у банківській сфері;
  • Олексій Нікітін – обіймав посаду директор з комерції ПрАТ "Укргідроенерго". Також працював у відділі розвитку ринку електроенергії "Укренерго".

У якості незалежних членів до наглядової ради "Укренерго" обрані:

  • Патрік Грейхен – очолював німецький аналітичний центр Agora Energiewende, був державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату в Німеччині в 2021-2023 років;
  • Луїджі де Францискі – колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna, раніше він вже входив до складу наглядової ради "Укренерго";
  • Єппе Кофод – данський політик, колишній очільник МЗС Данії та ексдепутат Європарламенту;
  • Ян Монтелл – колишній голова ради директорів Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, голова ради директорів Skarta Energy.

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13.12.2024 19:28 Відповісти
і побігли посланці з пропозиціями для спокійної пенсії!
****. кумовство вбиває україну!
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13.12.2024 19:45 Відповісти
от би ще суддів-корупціонерів місцевих позаміняли на пристойних іноземних..
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13.12.2024 19:48 Відповісти
Починаємо відлік , за який час цього місіонера зʼїсть наша мафія .
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14.12.2024 14:30 Відповісти
У якості предстваників держави до складу наглядової ради призначені: Юрій Бойко... Джерело:https://biz.censor.net/n3524986
Це той самий, що я подумав?
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13.12.2024 19:53 Відповісти
Нє, не опзжоп, інший Юрій Бойко радник презедента. Але кругом презе в основному колишні риги або з ідеологією таких, тому різниці особливої не бачу.
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13.12.2024 20:26 Відповісти
Тут біть, або не біть ?

скільки протримається цей Гамлет, принц даньський, з нашими дь'Єріками

.
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13.12.2024 19:55 Відповісти

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