У суботу світла буде менше. Відключення діятимуть 22 години для однієї та двох черг, – "Укренерго"

Завтра, 14 грудня, в Україні будуть діяти обмеження споживання електроенергії для населення, а також для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень,

13:00 – 17:00 – дві черги відключень,

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

00:00 – 24:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Як повідомлялося, внаслідок уже дванадцятої масованої атаки ворога 13 грудня пошкоджень зазнали енергооб'єкти в кількох регіонах.

Нагадаємо, 13 грудня російські військові знову здійснили масовий ракетний удар по українській енергетиці. В "Укренерго" повідомили, що через це обсяг застосування заходів обмеження споживання був збільшений.

Пізніше у ДТЕК повідомили про обстріл теплових електростанцій. Унаслідок атаки пошкоджено обладнання.