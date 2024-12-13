У суботу світла буде менше. Відключення діятимуть 22 години для однієї та двох черг, – "Укренерго"
Завтра, 14 грудня, в Україні будуть діяти обмеження споживання електроенергії для населення, а також для промисловості та бізнесу.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:
для побутових споживачів:
- 00:00 – 13:00 – одна черга відключень,
- 13:00 – 17:00 – дві черги відключень,
- 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.
для промисловості та бізнесу:
- 00:00 – 24:00 – застосування графіків обмеження потужності.
Як повідомлялося, внаслідок уже дванадцятої масованої атаки ворога 13 грудня пошкоджень зазнали енергооб'єкти в кількох регіонах.
Нагадаємо, 13 грудня російські військові знову здійснили масовий ракетний удар по українській енергетиці. В "Укренерго" повідомили, що через це обсяг застосування заходів обмеження споживання був збільшений.
Пізніше у ДТЕК повідомили про обстріл теплових електростанцій. Унаслідок атаки пошкоджено обладнання.
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вони у всіх сповіщеннях вже давно пишуть:
"За наказом НЕК Укренерго сьогодні діють стабілізаційні відключення електроенергії."
НЕ тому, що енергії не вистачає, а тому, що їм НАКАЗАЛИ.
І все - "умили руки".
https://oxu.az/ru/v-mire/ceny-na-elektrichestvo-v-germanii-obnovili-istoricheskij-rekord
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