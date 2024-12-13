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електроенергія (4076) Укренерго (1899) відключення світла (559)

У суботу світла буде менше. Відключення діятимуть 22 години для однієї та двох черг, – "Укренерго"

Відключення світла на 14 грудня

Завтра, 14 грудня, в Україні будуть діяти обмеження споживання електроенергії для населення, а також для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів

  • 00:00 – 13:00 – одна черга відключень,
  • 13:00 – 17:00 – дві черги відключень,
  • 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

  • 00:00 – 24:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Як повідомлялося, внаслідок уже дванадцятої масованої атаки ворога 13 грудня пошкоджень зазнали енергооб'єкти в кількох регіонах.

Нагадаємо, 13 грудня російські військові знову здійснили масовий ракетний удар по українській енергетиці. В "Укренерго" повідомили, що через це обсяг застосування заходів обмеження споживання був збільшений.

Пізніше у ДТЕК повідомили про обстріл теплових електростанцій. Унаслідок атаки пошкоджено обладнання.

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"а при чому тут Ахметов?"
вони у всіх сповіщеннях вже давно пишуть:
"За наказом НЕК Укренерго сьогодні діють стабілізаційні відключення електроенергії."
НЕ тому, що енергії не вистачає, а тому, що їм НАКАЗАЛИ.
І все - "умили руки".

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13.12.2024 18:18 Відповісти
От вона - правда. З азербайджанського ресурсу "Ціни на електроенергію у Німеччині оновили історичний рекорд":
https://oxu.az/ru/v-mire/ceny-na-elektrichestvo-v-germanii-obnovili-istoricheskij-rekord
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13.12.2024 19:19 Відповісти
Вартість електроенергії в Європі

Країна Вартість Велика Британія(на 10.12.2024)5,14 грн.Німеччина(на 10.12.2024)4,75 грн.Франція3,26 грн.Іспанія6,10 грн.Ми догнали Німеччину
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13.12.2024 20:04 Відповісти

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